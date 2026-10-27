Luciano Pereyra le cantará al Papa en Luján: "Para mí fue una bendición y la emoción es muy fuerte"

FOTO: El cantante se prepara para un evento trascendental en Luján

Luciano Pereyra vive días de profunda emoción ante uno de los acontecimientos más importantes de su carrera y de su vida personal: cantarle al papa León XIV en Luján, su ciudad natal.

El artista en diálogo con Cadena 3 reconoció que todavía le cuesta dimensionar lo que significa participar de un encuentro histórico para la comunidad católica y para los vecinos de su localidad.

“Para mí fue una bendición y la emoción es muy fuerte todo el tiempo”, expresó el cantante al recordar cómo recibió la confirmación de que formaría parte de la visita papal.

La noticia llegó en un momento especial. Pereyra acababa de terminar el último concierto de su gira cuando su representante se acercó para comunicarle que se había confirmado la posibilidad de cantar ante el Sumo Pontífice en Luján.

“Acaban de confirmar que vamos a cantarle al Papa en tu ciudad, en la ciudad de Luján”, recordó sobre aquel instante que lo conmovió profundamente.

El artista, reconocido por su vínculo con la ciudad bonaerense, aseguró que la cercanía del acontecimiento con su hogar y sus afectos vuelve aún más intensa la experiencia.

“Lo hablo con mi familia y por momentos brotan las lágrimas de la emoción, porque es algo para todas las personas que somos creyentes”, contó.

Una experiencia que se repetirá 26 años después

La presentación tendrá un significado especial para Pereyra porque no será la primera vez que cante ante un Papa. En el año 2000, cuando tenía apenas 18 años, participó de un encuentro ante san Juan Pablo II en Roma, durante el Jubileo.

Ahora, 26 años después, volverá a tener esa oportunidad, esta vez en su propia ciudad y ante León XIV.

“Más que un lujo es una bendición, porque no tengo palabras realmente para expresar la emoción que da”, afirmó durante la entrevista con Cadena 3.

El cantante también destacó la dimensión personal de este nuevo encuentro: mientras que aquella primera experiencia ocurrió en el Vaticano, esta vez todo sucederá a pocas cuadras de su casa.

“Hay un plus especial que es cantar en mi ciudad”, remarcó.

“Solo le pido a Dios”, la canción elegida

Uno de los momentos más significativos de la visita será la interpretación de “Solo le pido a Dios”, la emblemática canción de León Gieco que se convirtió en un himno de paz y esperanza.

Pereyra adelantó que el tema formará parte del repertorio previsto para recibir al Papa, aunque explicó que todavía se estaban definiendo la cantidad de canciones y los detalles de la presentación.

“Obviamente, ‘Solo le pido a Dios’ nos va a faltar en mi ciudad de Luján para cantarle al papa León XIV”, aseguró.

La elección de la canción también permitirá recuperar el recuerdo de aquella presentación de 2000 ante Juan Pablo II y conectar dos momentos trascendentes de la trayectoria del músico.

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Un encuentro de fe, paz y unión

Consultado sobre lo que espera de la visita, Pereyra manifestó su deseo de que sea una celebración que trascienda las fronteras argentinas y reúna a personas de distintos lugares.

“Solo queda esperar que llegue ese momento, que sea un encuentro obviamente como todos esperamos de paz, de fe, de unión, no solamente para el pueblo argentino sino para todos los pueblos que van a estar presentes también en esta visita”, expresó.

El artista también reconoció que pensar en la escena de cantar mientras el Papa recorre Luján le provoca una emoción difícil de controlar.

“A mí ya se me ponen los pelos de punta de tan solo pensarlo”, confesó.

Para Pereyra, la posibilidad de participar de este acontecimiento representa mucho más que una presentación artística: es la oportunidad de unir su fe, su historia personal y el amor por su ciudad en una jornada que considera inolvidable.

Mientras se ultiman los detalles del encuentro, el cantante espera el momento de volver a interpretar una canción cargada de significado, esta vez ante León XIV y en el lugar donde comenzó su propia historia.

Entrevista de "Amamos Argentina"