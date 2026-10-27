Premios Ben Gurión 2026: Sandra Pettovello y Jorge Macri fueron reconocidos en el Teatro Colón

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) celebró este martes la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el prestigioso Salón Dorado del Teatro Colón, donde se reconoció la labor de destacados referentes en el ámbito de la política, el empresariado y la educación.

Entre los galardonados se destacó Sandra Pettovello, quien ocupa el cargo de ministra de Capital Humano, y Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño. También recibieron distinciones Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

La ceremonia reunió a un selecto grupo de personalidades y reafirmó el vínculo entre liderazgo, reconocimiento público e influencia institucional. La conducción del evento estuvo a cargo del periodista David Kavlin.

¿QUIÉN FUE BEN GURION?

David Ben Gurión (1886-1973), originario de Polonia como Ben Grun, fue un destacado líder sionista que proclamó la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, coincidiendo con el fin del mandato británico en Palestina. Se desempeñó como Primer Ministro en dos períodos: 1948-1953 y 1955-1963.