En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Premios Ben Gurión 2026: Sandra Pettovello y Jorge Macri fueron reconocidos en el Teatro Colón

La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev entregó premios a destacados líderes en un evento que reunió a figuras influyentes de la política y el empresariado.

27/10/2026 | 22:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Premios Ben Gurión 2026: Sandra Pettovello y Jorge Macri fueron reconocidos en el Teatro Colón

FOTO: Premios Ben Gurión 2026: Sandra Pettovello y Jorge Macri fueron reconocidos en el Teatro Colón

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) celebró este martes la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el prestigioso Salón Dorado del Teatro Colón, donde se reconoció la labor de destacados referentes en el ámbito de la política, el empresariado y la educación.

Entre los galardonados se destacó Sandra Pettovello, quien ocupa el cargo de ministra de Capital Humano, y Jorge Macri, actual jefe de gobierno porteño. También recibieron distinciones Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; y el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

La ceremonia reunió a un selecto grupo de personalidades y reafirmó el vínculo entre liderazgo, reconocimiento público e influencia institucional. La conducción del evento estuvo a cargo del periodista David Kavlin.

¿QUIÉN FUE BEN GURION?

David Ben Gurión (1886-1973), originario de Polonia como Ben Grun, fue un destacado líder sionista que proclamó la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, coincidiendo con el fin del mandato británico en Palestina. Se desempeñó como Primer Ministro en dos períodos: 1948-1953 y 1955-1963.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebró?
Se llevaron a cabo los Premios Ben-Gurión 2026 en el Teatro Colón.

¿Quiénes fueron premiados?
Sandra Pettovello, Jorge Macri, Mario Montoto, Bettina Bulgheroni y Eduardo Casal.

¿Dónde se realizó la ceremonia?
En el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires.

¿Quién condujo el evento?
El periodista David Kavlin fue el encargado de la conducción de la ceremonia.

¿Quién fue David Ben Gurión?
Fue un líder sionista que proclamó la creación del Estado de Israel en 1948 y ocupó el cargo de Primer Ministro en dos períodos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf