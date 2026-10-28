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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El cardenal Ángel Rossi ante la visita del Papa: "No viene a retar a nadie, viene a consolar"

El arzobispo de Córdoba reconfirmó los detalles de la histórica llegada de León XIV a la provincia y destacó que su mensaje será de paz, unidad e interpelación pastoral.

28/10/2026 | 14:07Redacción Cadena 3

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El arzobispo de Córdoba comparte detalles de la visita del Papa León XIV a Argentina

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    Audio. El cardenal Ángel Rossi ante la visita del Papa: "No viene a retar a nadie, viene a consolar"

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En la cuenta regresiva para la histórica llegada del papa León XIV a la provincia de Córdoba, el arzobispo local, el cardenal Ángel Rossi, encabezó una conferencia de prensa en la que despejó dudas sobre la agenda del Santo Padre y remarcó la impronta de su visita a la Argentina.

El monseñor enfatizó el sentido espiritual de la gira al señalar que se trata de un viaje netamente pastoral y no diplomático. "La visita es pastoral, no viene en una función diplomática, no viene a retar a nadie", afirmó el cardenal, marcando un claro contraste con misiones históricas del Vaticano y asegurando que la intención del Pontífice es llegar como un "pastor a su rebaño a consolar".

Respecto al contenido de las homilías y discursos que brindará durante su estadía, Rossi anticipó que la ciudadanía debe esperar palabras de concordia pero también de reflexión profunda. "Su mensaje es de paz, de unidad e interpelativo también; seguramente chuzará porque no es un ingenuo. Cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que escuchemos o veamos", sostuvo el arzobispo de Córdoba.

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En el plano organizativo, la provincia ultimó los preparativos para albergar una multitud. Se confirmó la convocatoria de 10.000 voluntarios encargados de la logística. La misa central se desarrollará en el predio de FAdeA, sumada a las actividades previstas en la Catedral y el Arzobispado.

Lectura rápida

¿Quién visitará Córdoba? El papa León XIV visitará la provincia de Córdoba.

¿Quién encabezó la conferencia de prensa? El cardenal Ángel Rossi encabezó la conferencia de prensa.

¿Cuál es el enfoque del viaje del Papa? Es un viaje netamente pastoral, no diplomático.

¿Cuántos voluntarios se convocaron para la logística? Se convocaron 10.000 voluntarios para la logística del evento.

¿Dónde se llevará a cabo la misa central? La misa central se desarrollará en el predio de FAdeA.

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