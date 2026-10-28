Gabriel Rolón habló del riesgo de vivir entre pantallas: "El aislamiento es una soledad peligrosa"

El psicoanalista y escritor Gabriel Rolón advirtió sobre las consecuencias de la simplificación del lenguaje y cuestionó la búsqueda de inmediatez que atraviesa las relaciones personales. Según planteó, la reducción del vocabulario limita las posibilidades de pensar y expresar las emociones.

"Cuanto menos palabras usás, menos capacidad de pensamiento tenés", dijo a Cadena 3. El autor sostuvo que la tecnología y la necesidad de ahorrar tiempo favorecen formas de comunicación que reemplazan explicaciones por expresiones breves, imágenes o símbolos.

Para ilustrarlo, mencionó el uso de una carita con una lágrima para responder a un mensaje conmovedor, en lugar de contar qué provocaron esas palabras. También señaló que algunas expresiones condensan en pocos términos sentimientos que antes requerían un desarrollo más extenso.

"Se va buscando una supuesta practicidad que, en realidad, lo que consigue es, ni más ni menos, que una disminución del potencial del pensamiento, porque se piensa en palabras", afirmó.

Rolón incluyó una autocrítica hacia quienes trabajan en los medios. Consideró que, en ocasiones, el intento de acercarse al público llevó a los comunicadores a resignar parte de su manejo del lenguaje. "Tenemos una diversidad y una maravilla idiomática y la estamos perdiendo. Yo creo que es grave", expresó.

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La urgencia también apareció en su análisis sobre la costumbre de acelerar los mensajes de audio, abandonar una serie porque tarda en desarrollar su historia o interrumpir una canción antes de que termine la introducción. Cuestionó esa impaciencia, "como si un minuto fuera muchísimo para escuchar lo que alguien te quiere decir".

Frente a ese escenario, sostuvo que dedicar tiempo a un libro, una melodía, una película o una obra de teatro representa "un acto de rebeldía" contra lo que describió como una disminución del pensamiento y las emociones.

Otro de los ejes de la conversación fue la soledad. Rolón observó que la multiplicación de herramientas para comunicarse no garantiza encuentros ni cercanía afectiva. Contó que en el consultorio escucha a personas que consideran haber conocido a alguien después de conversar durante horas en una aplicación, aunque nunca hayan compartido un café.

"Estamos muy, muy solos y habitamos esa soledad de supuestas compañías inventadas que nos propone toda la tecnología. Con una pelota jugábamos 20 pibes en el barrio y estábamos horas compartiendo tiempo. Hoy 20 chicos necesitan 20 computadoras y cada uno está solo en su pieza y creen que están a acompañados y juegan en red", sostuvo.

El psicólogo también destacó los aportes de los avances tecnológicos, tanto para salvar vidas como para sostener el trabajo y el contacto durante la pandemia. Su planteo, explicó, pasa por aprovechar esas ventajas y reconocer las situaciones en las que su uso favorece el aislamiento.

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En ese punto, distinguió las soledades necesarias o disfrutables de aquellas que se vuelven perjudiciales. Mencionó los momentos destinados a leer, escribir o dibujar, pero también el tiempo que una persona puede necesitar después de una separación.

"Tenés derecho a estar en tu casa, a estar triste, a llorar, a transitar tu duelo", señaló. Y advirtió: "El aislamiento es una soledad peligrosa. Ducharte, vestirte, salir, ir a la calle, hablar, es parte de estar vivo".

Sobre las parejas, consideró que el individualismo y la expectativa de obtener resultados rápidos dificultan el trabajo que requiere construir un vínculo. Explicó que los desacuerdos, las discusiones y las diferencias en los proyectos forman parte de ese proceso.

"No nos damos el tiempo de trabajar las dificultades que sí o sí te van a aparecer en un amor", afirmó. También observó que compartir un espacio físico puede ocultar una distancia afectiva, como ocurre con parejas que pasan tiempo acostadas una al lado de la otra, cada una pendiente de su celular.

Consultado sobre las posibilidades de conocer gente con el paso de los años, reconoció que dejar de estudiar o jubilarse puede reducir los ámbitos cotidianos de encuentro. Sin embargo, señaló que existen talleres, actividades deportivas y espacios culturales donde construir nuevos grupos de pertenencia.

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"Es más complejo, pero no es imposible. Depende de qué clase de vida uno quiera llevar", sostuvo. Para ejemplificarlo, recordó la reflexión de un paciente que organiza distintas actividades durante la semana: "Yo no voy a poder evitar la vejez, pero sí puedo elegir qué viejo quiero ser".

Rolón llevará estas inquietudes a Córdoba con "Palabra plena", cuya despedida está prevista para el 22 de noviembre en Quality Arena.

Según explicó, la propuesta combina momentos de charla y participación del público con escenas en las que Carlos Nieto interpreta a un paciente basado en una historia real. Ese personaje permite abordar conceptos como el duelo, el trauma, el dolor y la angustia, con música y recursos teatrales.

El autor destacó que el arte le permite transmitir ideas que resultarían más difíciles de abordar desde una exposición exclusivamente teórica. Su expectativa, aseguró, es que los espectadores se lleven "algún pensamiento o alguna emoción que no tenían cuando llegaron".

Al hablar de la escritura, identificó al duelo como el tema que más lo convoca por su trabajo y relató que investigarlo también lo moviliza afectivamente. "Soy un tipo que piensa a caballo de las emociones", expresó.

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Entrevista de Francisco Vidal.