Revelan tráiler final de "Dune: Parte 3": estreno y detalles de la historia

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Se presentó el tráiler oficial de la esperada película Dune: Parte 3, que culminará la trilogía iniciada en 2021, con Zendaya y Timothée Chalamet como protagonistas, bajo la dirección de Denis Villeneuve.

De acuerdo con la información obtenida, el filme tendrá un estreno anticipado en Argentina, programado para el 17 de diciembre, mientras que en el resto del mundo se podrá ver al día siguiente.

Esta nueva entrega, que es la última de la exitosa saga basada en las novelas de ciencia ficción de Frank Herbert, retomará la historia de Paul Atreides casi dos décadas después de su ascenso al poder. En esta ocasión, el protagonista ha dejado atrás su imagen de joven guerrero para convertirse en un emperador casi divino.

Al contemplar las consecuencias de la guerra santa, Paul se ve obligado a afrontar las repercusiones de su reinado, lo que lo convierte en un líder atormentado por sus decisiones y temeroso de un futuro desastroso. Nuevos movimientos emergen con la intención de derrocarlo.

Entre los antagonistas de esta última parte se encuentra Scytale, interpretado por Robert Pattinson, un asesino con la capacidad de cambiar de forma.

Por su parte, Chani, rol que recae en Zendaya, tendrá un papel crucial en la historia, ya que su relación con Paul se encuentra gravemente afectada debido a su rechazo al imperio opresor.

El elenco de Dune: Parte 3

La última entrega de Dune cuenta con un elenco destacado. Junto a Chalamet y Zendaya, el reparto incluye a Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem.