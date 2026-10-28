Marc Anthony se presenta en el Movistar Arena: todo lo que necesitas saber sobre el show

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El aclamado cantante Marc Anthony ofrecerá esta noche un esperado concierto en el Movistar Arena de la capital argentina, donde las entradas se vendieron en un tiempo récord, reafirmando su estatus como el máximo referente de la salsa.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el artista ha anunciado una segunda función para el jueves 29, tras el éxito de su primera presentación. Aún hay entradas disponibles para este último show.

Con la producción de Fénix Entertainment Group, Marc Anthony está programado para iniciar su actuación a las 21:00, momento en el que se reencontrará con los cientos de seguidores que ha acumulado tras sus ocho visitas anteriores al país.

Antes de su aparición, la joven cantante y promesa de la música, Tizishi, tendrá el honor de calentar el ambiente como telonera oficial. "No lo puedo creer", expresó la artista en sus redes sociales, manifestando su emoción por compartir escenario con el ícono de la música.

Las puertas del recinto abrirán a las 19:00, y se prevé que el espectáculo comience aproximadamente a las 21:30. Durante la noche, Marc Anthony ofrecerá un recorrido musical por su más reciente trabajo discográfico y también interpretará varios de sus grandes éxitos, tales como "Vivir mi vida", "¿Y cómo es él?" y "Te conozco bien".

La producción del evento promete noches memorables, donde el artista buscará conquistar una vez más los corazones del público con un espectáculo que combina emoción, energía y un repertorio lleno de clásicos que han dejado huella a lo largo de generaciones.