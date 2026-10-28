Nancy Pazos se pronuncia tras el accidente que protagonizó en General Paz y Zapiola

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La conductora Nancy Pazos se pronunció tras un accidente que tuvo lugar en la Av. General Paz y Zapiola, donde impactó accidentalmente a un motociclista. Durante su programa de radio, relató lo sucedido y ofreció su versión de los hechos.

El siniestro ocurrió el martes a las 12:36 del mediodía, cuando Pazos manejaba su auto, un Toyota Corolla Cross, y realizó una maniobra para adelantar a otro vehículo. Fue en ese momento que un motociclista, que circulaba por la banquina, chocó contra su auto.

En su descargo, la periodista explicó que el tráfico se encontraba muy lento: "Veníamos a paso de hombre, literalmente. Me quedo atrás de una camioneta blanca y la General Paz se queda hecha una playa de estacionamiento". Al observar que el tránsito comenzaba a avanzar, decidió realizar una maniobra de adelantamiento: "Apurada como estaba, puse el guiño y lo voy a pasar por la derecha".

"Ni bien hago ese movimiento, la moto que venía detrás de mí —yo iría a 20— me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor con la mano. Eso lo desestabiliza y se cae", relató Pazos sobre la dinámica del accidente.

Tras el choque, la conductora aseguró que se acercó a asistir al motociclista: "Con el golpe y el susto que me pegué, estacioné, me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor". Reconoció que estaba muy asustada: "Las piernas me temblaban; era una situación que no sabés si no mataste a alguien".

Desmintió también rumores sobre haberse negado a realizar un test de alcoholemia: "Nunca me dijeron de hacerme una alcoholemia; venía del gimnasio para acá... Estoy en contacto con él y voy a tratar de ayudar en todo lo que sea posible".

Por último, Nancy Pazos abordó la polémica respecto a las numerosas multas de tránsito asociadas a su vehículo, acumulando 19 en la Provincia de Buenos Aires y 195 en la Ciudad, lo que representa una deuda de aproximadamente $48 millones. "El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usó un montón de gente a lo largo de todo este tiempo. Hablaron de las multas... sí, todo el mundo tiene multas", concluyó.