Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti, madre del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, murió este martes en la localidad santafesina de Pujato. La mujer vivía allí junto a su esposo y su fallecimiento se produjo mientras el entrenador se encontraba en Buenos Aires.

Marzetti crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Durante años se desempeñó como jueza de paz en la Municipalidad de Pujato, localidad donde creció el actual campeón del mundo y con la que mantiene un fuerte vínculo familiar.

La noticia se conoció este miércoles y, según trascendió, Scaloni viajaba desde Buenos Aires para participar del velorio, previsto en un ámbito íntimo. La familia mantiene un perfil reservado, pese a la exposición pública que alcanzó el entrenador al frente de la Selección argentina.