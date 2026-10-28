Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni
El entrenador se encontraba en Buenos Aires y viajaría para despedirla en una ceremonia privada. Marzetti fue jueza de paz en la localidad santafesina y tuvo tres hijos.
28/10/2026 | 08:57Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lionel Scaloni junto a sus padres.
Eulalia Marzetti, madre del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, murió este martes en la localidad santafesina de Pujato. La mujer vivía allí junto a su esposo y su fallecimiento se produjo mientras el entrenador se encontraba en Buenos Aires.
Marzetti crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Durante años se desempeñó como jueza de paz en la Municipalidad de Pujato, localidad donde creció el actual campeón del mundo y con la que mantiene un fuerte vínculo familiar.
La noticia se conoció este miércoles y, según trascendió, Scaloni viajaba desde Buenos Aires para participar del velorio, previsto en un ámbito íntimo. La familia mantiene un perfil reservado, pese a la exposición pública que alcanzó el entrenador al frente de la Selección argentina.
Lectura rápida
¿Quién falleció?
Falleció Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni.
¿Dónde ocurrió el fallecimiento?
El fallecimiento ocurrió en la localidad santafesina de Pujato.
¿Cuándo se conoció la noticia?
La noticia se conoció este miércoles.
¿Qué hacía Eulalia Marzetti?
Se desempeñó como jueza de paz en la Municipalidad de Pujato.
¿Cómo se mantuvo la familia tras la noticia?
La familia mantiene un perfil reservado a pesar de la exposición pública de Lionel Scaloni.