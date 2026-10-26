Lula ganó y le puso un límite al mapa regional que imaginaba Milei

Por Sergio Suppo

Javier Milei es uno de los derrotados políticos de la elección brasileña. Apostó por Flávio Bolsonaro, intervino en una campaña ajena y convirtió su enfrentamiento con Lula da Silva en una expresión de su proyecto regional. La victoria del mandatario brasileño también representa, por eso, un revés para el presidente argentino.

El golpe resulta más fuerte porque había expectativas de un desenlace distinto. Flávio Bolsonaro había terminado primero en la ronda inicial, pero Lula consiguió revertir la elección. La sorpresa obliga a revisar una lectura que presentaba el avance de la derecha latinoamericana como un proceso prácticamente inevitable.

La intervención en elecciones extranjeras tiene consecuencias. Cuando un presidente hace campaña por un candidato de otro país, compromete algo más que una preferencia: expone la relación entre dos Estados a la suerte electoral de sus dirigentes.

Milei no inauguró esa práctica. Lula también respaldó a Sergio Massa frente al libertario y había acompañado a Alberto Fernández en su competencia con Mauricio Macri. El antecedente sirve para reconocer una conducta compartida. También para advertir que su reiteración no elimina sus costos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Argentina y Brasil necesitan una relación que sobreviva a las diferencias entre sus presidentes. Sin embargo, el enfrentamiento personal deterioró el vínculo diplomático hasta provocar el retiro del embajador brasileño y la reducción de las relaciones al nivel de encargados de negocios.

Ese deterioro sería preocupante con cualquier vecino. Con Brasil adquiere otra dimensión. Se trata de uno de los socios comerciales decisivos de la Argentina y de la mayor economía latinoamericana. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ocupa el décimo lugar mundial este año y podría ascender al octavo en 2027.

La orientación de Lula tampoco borra una realidad elemental: Brasil sigue siendo una economía capitalista, con empresas, inversiones e intereses comerciales que requieren interlocución. Reducir ese vínculo a una disputa entre izquierda y derecha significa desconocer buena parte de lo que está en juego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El resultado brasileño, además, modifica el equilibrio regional. Después de los triunfos conservadores en distintos países, la continuidad de Lula frena la expectativa de una región alineada casi por completo con la derecha y con Donald Trump. Y lo hace en el país de mayor peso económico de América del Sur.

Para Milei aparece, sin embargo, una compensación posible. Un triunfo de Flávio Bolsonaro habría incorporado al espacio cercano a Trump un presidente con el respaldo del tamaño y la influencia de Brasil. Es razonable pensar que ese interlocutor habría disputado parte del protagonismo que hoy busca ejercer el mandatario argentino.

La derrota de su aliado puede, entonces, ayudarlo a conservar una posición destacada ante Washington. Milei pierde un socio potencial, pero evita la aparición de un competidor por la atención de Trump. Es una ventaja relativa, cuya traducción en beneficios concretos todavía está por verse.

La relación estadounidense tiene, además, una dimensión financiera. El respaldo recibido durante las tensiones cambiarias previas a las legislativas de 2025 fue significativo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de repetir una asistencia si fuera necesaria. Esa disposición importa para el Gobierno, aunque no equivale a una garantía permanente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La próxima incógnita llegará el 3 de noviembre, cuando Estados Unidos celebre sus elecciones de medio término. Trump pondrá en juego el control del Congreso, y un retroceso republicano podría reducir su capacidad de impulsar la agenda de gobierno. La magnitud de ese eventual debilitamiento dependerá del resultado; no corresponde darlo por consumado.

Para la Argentina, la advertencia es concreta: una política exterior demasiado apoyada en afinidades personales queda expuesta a elecciones que no controla. Brasil acaba de demostrarlo. Estados Unidos volverá a poner esa dependencia a prueba.

Milei puede conservar protagonismo ante Trump, pero seguirá necesitando conversar con Lula. El interés argentino exige administrar ambas relaciones. La responsabilidad de un presidente consiste también en construir acuerdos con quienes hubiera preferido ver derrotados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-