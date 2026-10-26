Lula ganó y le puso un límite al mapa regional que imaginaba Milei
La derrota de Flávio Bolsonaro obliga al Gobierno a revisar sus expectativas y a administrar una relación con Brasil que los enfrentamientos personales deterioraron | Por Sergio Suppo.
26/10/2026 | 14:02Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Milei. (Foto: NA)
-
Audio. Lula ganó y le puso un límite al mapa regional que imaginaba Milei | Por Sergio Suppo
Ahora país
Javier Milei es uno de los derrotados políticos de la elección brasileña. Apostó por Flávio Bolsonaro, intervino en una campaña ajena y convirtió su enfrentamiento con Lula da Silva en una expresión de su proyecto regional. La victoria del mandatario brasileño también representa, por eso, un revés para el presidente argentino.
El golpe resulta más fuerte porque había expectativas de un desenlace distinto. Flávio Bolsonaro había terminado primero en la ronda inicial, pero Lula consiguió revertir la elección. La sorpresa obliga a revisar una lectura que presentaba el avance de la derecha latinoamericana como un proceso prácticamente inevitable.
La intervención en elecciones extranjeras tiene consecuencias. Cuando un presidente hace campaña por un candidato de otro país, compromete algo más que una preferencia: expone la relación entre dos Estados a la suerte electoral de sus dirigentes.
Milei no inauguró esa práctica. Lula también respaldó a Sergio Massa frente al libertario y había acompañado a Alberto Fernández en su competencia con Mauricio Macri. El antecedente sirve para reconocer una conducta compartida. También para advertir que su reiteración no elimina sus costos.
/Inicio Código Embebido/
Tras las elecciones. Milei ordenó a sus funcionarios no reconocer la victoria de Lula hasta que se pronuncie la Justicia
Según pudo reconstruir Cadena 3, el Gobierno considera que un reconocimiento debilitaría los argumentos judiciales de Flávio Bolsonaro. El tema no apareció en la información difundida tras la reunión de gabinete.
/Fin Código Embebido/
La Argentina y Brasil necesitan una relación que sobreviva a las diferencias entre sus presidentes. Sin embargo, el enfrentamiento personal deterioró el vínculo diplomático hasta provocar el retiro del embajador brasileño y la reducción de las relaciones al nivel de encargados de negocios.
Ese deterioro sería preocupante con cualquier vecino. Con Brasil adquiere otra dimensión. Se trata de uno de los socios comerciales decisivos de la Argentina y de la mayor economía latinoamericana. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ocupa el décimo lugar mundial este año y podría ascender al octavo en 2027.
La orientación de Lula tampoco borra una realidad elemental: Brasil sigue siendo una economía capitalista, con empresas, inversiones e intereses comerciales que requieren interlocución. Reducir ese vínculo a una disputa entre izquierda y derecha significa desconocer buena parte de lo que está en juego.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones en Latinoamérica. El PRO se diferenció de Milei y felicitó a Lula tras la reelección
A través de un comunicado en la red social X, el partido de Mauricio Macri expresó su deseo de fortalecer la relación bilateral con Brasil tras la victoria de Lula en las elecciones.
/Fin Código Embebido/
El resultado brasileño, además, modifica el equilibrio regional. Después de los triunfos conservadores en distintos países, la continuidad de Lula frena la expectativa de una región alineada casi por completo con la derecha y con Donald Trump. Y lo hace en el país de mayor peso económico de América del Sur.
Para Milei aparece, sin embargo, una compensación posible. Un triunfo de Flávio Bolsonaro habría incorporado al espacio cercano a Trump un presidente con el respaldo del tamaño y la influencia de Brasil. Es razonable pensar que ese interlocutor habría disputado parte del protagonismo que hoy busca ejercer el mandatario argentino.
La derrota de su aliado puede, entonces, ayudarlo a conservar una posición destacada ante Washington. Milei pierde un socio potencial, pero evita la aparición de un competidor por la atención de Trump. Es una ventaja relativa, cuya traducción en beneficios concretos todavía está por verse.
La relación estadounidense tiene, además, una dimensión financiera. El respaldo recibido durante las tensiones cambiarias previas a las legislativas de 2025 fue significativo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de repetir una asistencia si fuera necesaria. Esa disposición importa para el Gobierno, aunque no equivale a una garantía permanente.
/Inicio Código Embebido/
Mercados en rojo. Tras el triunfo de Lula, caen hasta 11% las acciones argentinas en Wall Street
El riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos básicos. Fuerte desplome de activos en Brasil y suspensión de operaciones en la Bolsa de San Pablo.
/Fin Código Embebido/
La próxima incógnita llegará el 3 de noviembre, cuando Estados Unidos celebre sus elecciones de medio término. Trump pondrá en juego el control del Congreso, y un retroceso republicano podría reducir su capacidad de impulsar la agenda de gobierno. La magnitud de ese eventual debilitamiento dependerá del resultado; no corresponde darlo por consumado.
Para la Argentina, la advertencia es concreta: una política exterior demasiado apoyada en afinidades personales queda expuesta a elecciones que no controla. Brasil acaba de demostrarlo. Estados Unidos volverá a poner esa dependencia a prueba.
Milei puede conservar protagonismo ante Trump, pero seguirá necesitando conversar con Lula. El interés argentino exige administrar ambas relaciones. La responsabilidad de un presidente consiste también en construir acuerdos con quienes hubiera preferido ver derrotados.
/Inicio Código Embebido/
Después del balotaje. La remontada de Lula: el peso del bolsillo, las redes y el nuevo escenario para Milei
La recuperación del oficialismo combinó propuestas económicas y movilización digital. La controversia electoral y la reacción de los mercados abren una etapa de tensión con repercusiones para la Argentina.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Quién es uno de los derrotados políticos en la elección brasileña? Javier Milei es uno de los derrotados políticos en la elección brasileña.
¿A quién apoyó Javier Milei en la elección brasileña? Milei apoyó a Flávio Bolsonaro en la elección brasileña.
¿Qué impacto tuvo la victoria de Lula en Milei? La victoria de Lula representa un revés para Milei y su proyecto regional.
¿Cuál es la relación entre Argentina y Brasil? La Argentina y Brasil necesitan una relación que sobreviva a las diferencias entre sus presidentes.
¿Cuál es la advertencia para Argentina respecto a su política exterior? Una política exterior demasiado apoyada en afinidades personales queda expuesta a elecciones que no controla.