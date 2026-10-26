Docentes y no docentes anunciaron medidas con paro incluido en UNR: "Es un ajuste terrible"

El paro de los docentes universitarios comenzará este miércoles 28 de octubre y se extenderá durante cinco jornadas: miércoles, jueves, viernes, lunes 2 y martes 3 de noviembre. Por su parte, los trabajadores no docentes nucleados en Apur adherirán este miércoles y el martes 3 de noviembre.

Federico Gayoso, referente de Coad Rosario, cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, sancionada hace un año. “Estamos frente a un gobierno que vive al margen de la ley, que está descargando un ajuste terrible sobre el sistema universitario y sobre todas las y los trabajadores de todo el país”, sostuvo.

Según explicó Gayoso, el reclamo también está vinculado con el proyecto de Presupuesto 2027 que comenzará a tratarse en comisiones esta semana. El dirigente señaló que la propuesta oficial contempla un presupuesto universitario equivalente al 0,14% del PBI y advirtió: “Con esta propuesta el gobierno no hay sistema universitario que aguante”.

Desde Coad también estimaron que, por el atraso salarial acumulado, a los docentes se les adeuda el equivalente a unos cinco sueldos. En ese marco, Gayoso afirmó que no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si no hay respuestas.

Como parte de la protesta, este jueves 29 de octubre a las 11 se realizará la denominada “Expo Incumplimiento”, en Santa Fe al 3100, frente al área de Salud de la UNR. La actividad incluirá intervenciones gráficas, afiches, infografías, fotografías y una línea de tiempo sobre el reclamo universitario y la pérdida salarial de los docentes.

La medida se realizará durante la jornada de paro y, según se informó, todavía no estaba confirmado si habrá un corte de tránsito en la zona.

Informe de Agostina Meneghetti.