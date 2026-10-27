FOTO: La hipoacusia en Argentina: un desafío que afecta a millones y su impacto emocional

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Un gran número de personas que enfrentan pérdidas auditivas se encuentran en situaciones complicadas, como tener que solicitar que les repitan lo que se ha dicho varias veces, asentir sin haber comprendido o evitar celebraciones y encuentros familiares por la dificultad que implica seguir una conversación.

En Argentina, se estima que aproximadamente 2,5 millones de personas padecen algún grado de hipoacusia, una condición que, al no ser visible ni dolorosa, se suele detectar tardíamente. Este fenómeno fue destacado en un informe que revela que el problema auditivo rara vez se limita solo a los oídos.

"La pérdida auditiva no tratada puede impactar significativamente en el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar, la comunicación interpersonal, la inserción laboral y la salud emocional y cognitiva, especialmente en adultos mayores", alertó Fernando Diamante (M.N. 93.626), otorrinolaringólogo argentino especializado en cirugías auditivas.

Las personas que comienzan a experimentar disminución auditiva suelen restringir su entorno social gradualmente y, entre las situaciones que enfrentan, se incluyen: pedir repetidamente que se repita lo que se dijo, sentirse exhaustos tras una conversación, temer quedar excluidos en el trabajo o la escuela, y evitar encuentros sociales para no vivir un mal momento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pérdida auditiva afecta la capacidad de comunicarse, aprender y trabajar, contribuyendo al aislamiento social y a una creciente sensación de soledad. Además, se proyecta que para 2050 cerca de 2.500 millones de personas tendrán algún grado de pérdida auditiva, y más de 700 millones necesitarán rehabilitación.

En el ámbito infantil, la situación es igualmente preocupante. De acuerdo con Diamante, la hipoacusia afecta anualmente entre 700 y 2.100 niños en el país, representando el 18% de las discapacidades. Un dato alarmante es que 6 de cada 10 casos de pérdida auditiva infantil son prevenibles. La OMS sostiene que, en la población general, la mitad de los casos de sordera podría evitarse.

El especialista enfatiza la importancia de la detección temprana: una identificación oportuna, como lo establece la Ley 25.415, abre a los niños la puerta a la comunicación, la educación y, en el futuro, a un empleo. En contraste, existen herramientas efectivas, como audífonos e implantes cocleares, que, junto con la rehabilitación fonoaudiológica, pueden mejorar notablemente la calidad de vida.

Otro aspecto importante es la necesidad de no transitar esta situación en soledad. La búsqueda de pertenencia fue evidente recientemente, cuando más de 800 personas de 10 provincias y varios países se reunieron en la Universidad Torcuato Di Tella para abordar la hipoacusia en una jornada organizada por la Fundación Casacusia.

Un momento impactante fue una simulación sonora que permitió a familiares y amigos experimentar cómo se apagan las voces y cómo se transforma una conversación en un desafío para quienes padecen hipoacusia. Muchos asistentes se retiraron con lágrimas en los ojos, reafirmando que hablar del tema a tiempo puede cambiar la historia.

Agencia NA