Rechazan prisión domiciliaria para el policía Lucas Gómez en el caso de Juan Cruz Leal
El juez Ricardo Fraga rechazó la morigeración de la prisión domiciliaria peticionada por la defensa del oficial imputado.
FOTO: Rechazan prisión domiciliaria para el policía Lucas Gómez en el caso de Juan Cruz Leal
Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón desestimó la solicitud de arresto domiciliario presentada por el oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, quien está acusado del asesinato de Juan Cruz Leal, un joven de 20 años que fue asesinado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juez Ricardo Fraga decidió no conceder la morigeración de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Gómez, quien enfrenta cargos por homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por las mismas circunstancias en relación al caso de Daniel Khune, amigo de la víctima.
El caso ya fue elevado a juicio oral y público; sin embargo, los abogados del imputado presentaron un recurso contra esta decisión. Ahora, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón deberá pronunciarse al respecto.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Lucas Gómez?
Se le negó la prisión domiciliaria solicitada por su defensa en el caso del asesinato de Juan Cruz Leal.
¿Quién es Juan Cruz Leal?
Un joven de 20 años asesinado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
¿Quién tomó la decisión sobre la prisión domiciliaria?
El juez Ricardo Fraga fue quien rechazó la solicitud de morigeración de la prisión domiciliaria.
¿Qué delitos se le imputan a Lucas Gómez?
Homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado en relación al caso de Daniel Khune.
¿Cuál es el estado actual del caso?
El caso ha sido elevado a juicio oral, pero se encuentra en apelación.
[Fuente: Noticias Argentinas]