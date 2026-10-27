FOTO: Rechazan prisión domiciliaria para el policía Lucas Gómez en el caso de Juan Cruz Leal

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón desestimó la solicitud de arresto domiciliario presentada por el oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, quien está acusado del asesinato de Juan Cruz Leal, un joven de 20 años que fue asesinado en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juez Ricardo Fraga decidió no conceder la morigeración de la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de Gómez, quien enfrenta cargos por homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por las mismas circunstancias en relación al caso de Daniel Khune, amigo de la víctima.

El caso ya fue elevado a juicio oral y público; sin embargo, los abogados del imputado presentaron un recurso contra esta decisión. Ahora, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón deberá pronunciarse al respecto.