Franco Colapinto no manejará el Alpine en la primera práctica del Gran Premio de México: el motivo

Franco Colapinto tendrá una sesión menos de preparación que su compañero Pierre Gasly en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El piloto argentino no participará de la primera práctica libre del viernes porque Alpine decidió ceder su butaca al italiano Gabriele Minì, en cumplimiento de una de las exigencias reglamentarias de la categoría.

La escudería francesa confirmó la decisión a través de sus canales oficiales. La normativa de la Fórmula 1 establece que cada equipo debe permitir que pilotos novatos participen en dos sesiones de entrenamientos libres por temporada, con el objetivo de facilitar su desarrollo y darles experiencia en un fin de semana de competición.

Colapinto ya había cedido su lugar al estonio Paul Aron durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría. Por ese motivo, la cita mexicana será la segunda ocasión en la que el argentino no estará al volante durante el primer ensayo de un viernes.

/Inicio Código Embebido/

Getting his first taste of the current era of Formula One ??? @MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. https://t.co/MsFiz0gwkF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

/Fin Código Embebido/

El pilarense volverá a la pista durante la segunda sesión de entrenamientos, prevista para las 19 de Argentina, cuando comenzará a trabajar con el equipo en la puesta a punto del monoplaza para el resto del fin de semana.

Qué dijo Colapinto sobre su ausencia en la primera práctica

A través de declaraciones difundidas por Alpine, el piloto argentino se refirió a la oportunidad que tendrá Minì y anticipó su expectativa por volver a conducir en el circuito mexicano.

“Como Gabriele conducirá mi auto en la última sesión obligatoria de práctica libre 1 para pilotos novatos, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, iniciar un fin de semana competitivo para nosotros”, expresó.

La actividad en México representa una nueva oportunidad para que Colapinto intente recuperarse de los últimos resultados. En el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino abandonó por segunda carrera consecutiva después de que su monoplaza sufriera daños en un incidente con Arvid Lindblad.

/Inicio Código Embebido/

Ready to go @MiniGabriele ?????? https://t.co/JBCd2AaA7R — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

/Fin Código Embebido/

“Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños tras el incidente con Arvid. Habíamos progresado de forma razonable, si se tiene en cuenta que largamos desde el fondo y con neumáticos duros, pero ahora toda nuestra atención está puesta en Ciudad de México, con el objetivo de tener un fin de semana más directo y positivo”, señaló.

El desafío de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Colapinto también destacó las particularidades del circuito mexicano, que presenta un desafío adicional por su ubicación a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altitud influye en el comportamiento aerodinámico y en la refrigeración de los monoplazas, por lo que los equipos deben adaptar sus configuraciones a condiciones diferentes de las habituales.

“El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y genera una gran sensación por el apoyo de los aficionados mexicanos. La gran altitud sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que ajustar la puesta a punto del auto a condiciones muy particulares e intentar quedar en la posición más competitiva posible”, explicó el argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Alpine llega a la segunda cita de la gira americana después de sumar un punto en Estados Unidos. El equipo buscará mejorar su rendimiento en México, antes de continuar con las carreras de Brasil y Las Vegas.

Quién es Gabriele Minì, el piloto que ocupará la butaca de Colapinto

El italiano Gabriele Minì será el encargado de conducir el monoplaza de Colapinto durante la primera práctica libre. Integrante de la Alpine Academy desde 2023, el joven piloto desarrolló su carrera en las categorías formativas y actualmente compite en la Fórmula 2.

En esa categoría ocupa el cuarto puesto del campeonato, con dos victorias y otros siete podios, de acuerdo con los datos difundidos por la escudería. Además, participó en el programa de pruebas con autos anteriores de Alpine, en el que condujo regularmente el A525 de la temporada pasada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/