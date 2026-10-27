"¿La vamos a hacer presidenta?": Máximo Kirchner pidió por Cristina y apuntó contra Milei

Máximo Kirchner encabezó este martes un acto en el microestadio de Lanús para homenajear a su padre, Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su fallecimiento. Sin embargo, el encuentro también funcionó como una señal política hacia 2027: el diputado nacional pidió por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, planteó la posibilidad de que vuelva a competir electoralmente y cuestionó con dureza el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

Ante una multitud de militantes, el líder de La Cámpora contrastó los resultados económicos de las administraciones libertaria y kirchnerista con una frase que marcó el tono de su discurso: “Tres años después de Javier Milei la Argentina entra en recesión. Tres años después de Néstor Kirchner la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional.”

El legislador también convocó a defender la identidad nacional y la construcción política del peronismo. “Este es nuestro país, donde nacimos, nuestra tierra, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, nuestro acervo popular. Esta es nuestra patria, ¿la vamos a defender?”, preguntó.

Luego, lanzó dos consignas que despertaron la respuesta de los asistentes: “¿La vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”.

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Cristina candidata y la mirada puesta en 2027

La situación judicial de Cristina Kirchner y su futuro político ocuparon un lugar central en la intervención. Máximo sostuvo que su madre mantiene la voluntad de representar a los argentinos y dejó abierta la posibilidad de una candidatura en las próximas elecciones presidenciales, siempre que pueda ejercer sus derechos políticos.

“Quiere caminar los barrios. Tiene la vocación de representar a los argentinos”, afirmó, en una definición que volvió a instalar la consigna de Cristina candidata en la discusión interna del peronismo.

Durante el acto, los militantes respondieron con cánticos a favor de la expresidenta, mientras en el escenario se exhibían consignas como “Cristina Libre” y “Kirchner 2027”.

El mensaje también se inscribió en la disputa por el liderazgo del espacio opositor, en particular frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sin mencionarlo directamente, Máximo advirtió sobre quienes buscan ocupar el lugar político que tuvo Cristina Kirchner en la Casa Rosada.

“Muchos quieren ocupar el lugar que tuvo Cristina en la Casa Rosada. Pero saben muy bien que, si gobiernan para los argentinos y argentinas, cuando concluyan sus mandatos también irán por ellos. Y no quieren ocupar el lugar que ocupa Cristina hoy. Tienen miedo”, expresó.

Lula como ejemplo para reconstruir al peronismo

La reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil fue otra de las referencias centrales del discurso. Máximo Kirchner utilizó la trayectoria del mandatario brasileño para plantear que el peronismo puede volver a construir una mayoría electoral si logra superar sus diferencias internas.

“Compañeros, Lula fue siete veces candidato a presidente: siete. De las cuales perdió tres y ganó cuatro. Lo metieron preso y el PT no se dividió”, señaló.

Luego, trazó un paralelismo con la situación política argentina: “Si el pueblo brasileño lo pudo hacer, no tengo dudas de que el pueblo argentino también lo va a poder hacer el año que viene”.

La referencia apuntó tanto a la posibilidad de una recuperación electoral del peronismo como a las tensiones que atraviesa el espacio. Para el diputado, la experiencia del Partido de los Trabajadores brasileño demuestra la importancia de sostener la unidad incluso en escenarios adversos.

La autocrítica por el gobierno de Alberto Fernández

En otro tramo de su intervención, Máximo Kirchner hizo referencia a la experiencia del Frente de Todos y asumió la responsabilidad política por la decisión de conformar aquella alianza que llevó a Alberto Fernández a la Presidencia en 2019.

“Claro que nos hacemos cargo de Alberto Fernández y de ese gobierno. Porque tomamos la decisión que había que tomar. Porque había que ganar. Porque Cristina siempre fue una mujer responsable”, sostuvo.

El diputado recordó que aquella construcción electoral implicó convocar a sectores que se habían distanciado del kirchnerismo. Sin embargo, planteó que la unidad no puede limitarse a un acuerdo para ganar elecciones, sino que debe sostenerse en un programa de gobierno.

En esa línea, afirmó que el objetivo de una nueva coalición debe ser “hacer crecer a la Argentina” y no solamente alcanzar el poder.

La discusión cobra relevancia en un peronismo que busca definir su conducción y su estrategia frente al gobierno de Milei, con diferencias sobre el rumbo económico, las candidaturas y el papel de sus principales dirigentes.

Las críticas al modelo económico de Milei

El diputado también apuntó contra la situación económica y aseguró que el programa del Gobierno muestra señales de agotamiento. Cuestionó la caída del poder adquisitivo, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y el impacto de las políticas económicas sobre los sectores populares.

En ese contexto, contrapuso la situación actual con los primeros años de la gestión de su padre y volvió sobre el contraste con el Fondo Monetario Internacional.

También puso en discusión el alcance del superávit comercial y su impacto sobre la sociedad. “Claro que es correcto tener superávit comercial, pero ¿para quién es el superávit comercial en la Argentina?”, preguntó.

Máximo reivindicó, además, la recuperación de YPF y la construcción del gasoducto durante los gobiernos kirchneristas. En relación con Vaca Muerta, sostuvo que el desarrollo energético debería traducirse en mejores condiciones para la producción nacional.

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“Milei se cree muy piola desde la Casa Rosada riéndose de su pueblo. Sería bueno que, en vez de faltarle el respeto a los argentinos y argentinas que la están pasando mal, reconozca los errores de sus extrañas teorías económicas y ponga al país otra vez en el rumbo correcto porque hay muchos argentinos y argentinas que sufren”. ?? — KIRCHNER EN LANÚS. — La Cámpora (@la_campora) October 28, 2026

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“Vaca Muerta debería representar uno de los ejes nodales para el desarrollo argentino, con gas barato para sus empresas, para que puedan producir, para que puedan crecer”, afirmó.

El dirigente también cuestionó a sectores del empresariado que respaldaron al Gobierno y que, según su interpretación, comienzan a distanciarse del Presidente.

“Ahora se empiezan a hacer los distraídos. Van a buscar cambiar de presidente, pero no de modelo económico”, advirtió.

Un acto con dirigentes del peronismo y el Frente Renovador

El encuentro se realizó en Lanús, distrito gobernado por el intendente Julián Álvarez, de La Cámpora, y reunió a militantes y dirigentes de distintas vertientes del peronismo.

Entre los asistentes estuvieron referentes del Partido Justicialista, del Frente Renovador y de Patria Grande, además de intendentes y legisladores. También participaron dirigentes como Oscar Parrilli, Eduardo de Pedro, Mayra Mendoza, Víctor Santa María, Mariano Recalde, Teresa García, Cecilia Moreau, Guillermo Moreno y Sergio Berni.

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“Quiero traerles el saludo y el abrazo de Cristina. Los quiere, los extraña, quiere caminar con su pueblo. Quiere ir a abrazar a los argentinos y argentinas castigados por un modelo económico agotado”. ?? — KIRCHNER EN LANÚS. https://t.co/CZofTLUpp3 — La Cámpora (@la_campora) October 28, 2026

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La presencia de representantes del massismo reflejó la amplitud de la convocatoria, en un momento en que distintos sectores del peronismo buscan recomponer vínculos y definir una estrategia común frente al oficialismo.

Sobre el cierre, Máximo Kirchner planteó que la reconstrucción de una alternativa política debe incluir una agenda económica centrada en la producción, el trabajo y la redistribución de los ingresos.

“Una de esas ideas es que los que más ganan, más pongan”, expresó al defender el principio de “justicia fiscal para el equilibrio social”.

Y concluyó con un llamado a recuperar el protagonismo popular: “El pueblo tiene que tomar el toro por las astas, tiene que ser el protagonista de una nueva Argentina.”