En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Miércoles con cielo nublado y máxima de 24°C: anticipan tormentas aisladas por la noche

Se espera una jornada con temperaturas en ascenso y posibilidad de lluvias durante las últimas horas del día. 

28/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este miércoles con 13,4°C y cielo ligeramente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6. La humedad es del 94%, la presión de 1.018,2 hPa y el viento sopla del sur a 4 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 24°C, con viento del norte y del este de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Para ese momento se prevé una temperatura cercana a los 19°C y viento del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días. El jueves se espera una máxima de 25°C, el viernes de 27°C y el sábado de 29°C. Para domingo y lunes se prevén 26°C, mientras que el martes la máxima rondaría los 25°C.

Lectura rápida

¿Cuál fue la temperatura en Rosario al inicio del día? La temperatura fue de 13,4°C.

¿Qué pronosticó el SMN para la tarde? Se pronosticó que la temperatura ascendería hasta 24°C con cielo mayormente nublado.

¿Qué condiciones climáticas se esperan hacia la noche? Se esperan tormentas aisladas y una temperatura cercana a 19°C.

¿Cuáles son las máximas pronosticadas para los próximos días? Se anticipa una máxima de 25°C el jueves, 27°C el viernes, y 29°C el sábado.

¿Qué se prevé para el clima el martes? Se prevé que la máxima rondaría los 25°C.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf