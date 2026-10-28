Miércoles con cielo nublado y máxima de 24°C: anticipan tormentas aisladas por la noche

FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

Rosario comenzó este miércoles con 13,4°C y cielo ligeramente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6. La humedad es del 94%, la presión de 1.018,2 hPa y el viento sopla del sur a 4 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 24°C, con viento del norte y del este de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Para ese momento se prevé una temperatura cercana a los 19°C y viento del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

El pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días. El jueves se espera una máxima de 25°C, el viernes de 27°C y el sábado de 29°C. Para domingo y lunes se prevén 26°C, mientras que el martes la máxima rondaría los 25°C.