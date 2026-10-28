Miércoles con cielo nublado y máxima de 24°C: anticipan tormentas aisladas por la noche
Se espera una jornada con temperaturas en ascenso y posibilidad de lluvias durante las últimas horas del día.
28/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.
Rosario comenzó este miércoles con 13,4°C y cielo ligeramente nublado, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 6. La humedad es del 94%, la presión de 1.018,2 hPa y el viento sopla del sur a 4 km/h, con una visibilidad de 15 kilómetros.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde estará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 24°C, con viento del norte y del este de entre 7 y 12 km/h.
Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Para ese momento se prevé una temperatura cercana a los 19°C y viento del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
El pronóstico anticipa un ascenso de las temperaturas durante los próximos días. El jueves se espera una máxima de 25°C, el viernes de 27°C y el sábado de 29°C. Para domingo y lunes se prevén 26°C, mientras que el martes la máxima rondaría los 25°C.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario al inicio del día? La temperatura fue de 13,4°C.
¿Qué pronosticó el SMN para la tarde? Se pronosticó que la temperatura ascendería hasta 24°C con cielo mayormente nublado.
¿Qué condiciones climáticas se esperan hacia la noche? Se esperan tormentas aisladas y una temperatura cercana a 19°C.
¿Cuáles son las máximas pronosticadas para los próximos días? Se anticipa una máxima de 25°C el jueves, 27°C el viernes, y 29°C el sábado.
¿Qué se prevé para el clima el martes? Se prevé que la máxima rondaría los 25°C.