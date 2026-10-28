Teherán promueve el diálogo regional tras reunión de seguridad entre Irán, Arabia Saudí y otros países

FOTO: Irán ve reunión de seguridad en Teherán como paso hacia diálogo regional y otras noticias de O.Medio

Una reunión de altos funcionarios de seguridad de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía fue considerada como un avance hacia el diálogo y la paz, según lo expresó el jefe de la diplomacia iraní. Este enfatizó que la seguridad regional debe ser gestionada por los propios países de la zona y no mediante intervención externa.

Además, el ministro de Exteriores de Egipto mantuvo conversaciones con sus homólogos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el marco de los esfuerzos de El Cairo para disminuir la escalada de tensiones. Egipto se ha comprometido a proporcionar apoyo militar a Riad ante los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, quienes cuentan con el respaldo de Irán.

La reunión que se llevó a cabo en Teherán el lunes representó una oportunidad para fortalecer el diálogo y la paz regional, afirmó el principal diplomático iraní. En declaraciones difundidas en redes sociales, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, subrayó que los países deben ser responsables de su propia seguridad sin la intervención de "potencias extrarregionales".

Estas conversaciones se desarrollan en un contexto de crecientes especulaciones sobre el retorno a una guerra total, mientras Arabia Saudí continúa enfrentando repetidos ataques de los rebeldes hutíes, que están respaldados por Irán. Araghchi no ofreció más detalles sobre el contenido de la reunión.

Irán ha atacado en diversas ocasiones a países árabes vecinos en el golfo Pérsico desde el inicio del conflicto que comenzó el 28 de febrero, argumentando que sus ataques se dirigían a instalaciones e intereses de Estados Unidos en la región. Los países del golfo han denunciado que Teherán también ha atacado instalaciones civiles e infraestructura.

El principal diplomático de Egipto abordó los esfuerzos para contener la crisis en la región durante llamadas telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en un contexto de crecientes tensiones, según informó el Ministerio de Exteriores egipcio.

El ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, discutió sobre soluciones políticas a la crisis actual con el príncipe saudí Faisal bin Farhan y con el jeque emiratí Abdullah bin Zayed Al Nahyan, según comunicados ministeriales. Egipto anunció este mes que brindará apoyo militar a Arabia Saudí para defenderse de los ataques hutíes en Yemen. Esta decisión fue adoptada por el máximo órgano de seguridad del país y aprobada por los legisladores en una votación a puerta cerrada.

El presidente de Egipto insistió en que el apoyo militar al reino será estrictamente defensivo.