Flávio Bolsonaro huyó de Brasil, cruzó por Argentina y voló a Miami tras escala en Ecuador

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonó Brasil en las horas posteriores a la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y se dirigió hacia Estados Unidos. El itinerario incluyó el paso por Argentina y una escala técnica en Ecuador.

Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes por la noche a las 22:50 horas a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu (Brasil) con Puerto Iguazú (Misiones). Lo acompañaban su esposa, Fernanda, y sus dos hijas.

Las autoridades argentinas detallaron que el grupo presentó “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” y que el tránsito se registró sin incidentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vuelo privado

A las 23:30 horas, la familia embarcó en un avión privado operado por la compañía Baires Fly (matrícula LV-JQW) con destino a Guayaquil, Ecuador. Allí realizó una breve parada para reabastecerse de combustible y despegó nuevamente.

Plataformas de seguimiento de vuelos, como FlightAware, indicaron que la aeronave se dirigía al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami. La llegada estaba prevista para la media mañana de este miércoles (hora argentina).

Contexto judicial y político

Flávio Bolsonaro tenía orden judicial de no abandonar Brasil. El Supremo Tribunal Federal le había exigido la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a casas de apuestas. La Policía Federal había anulado sus documentos de viaje horas antes de su salida.

El senador no reconoció el triunfo de Lula en el balotaje del domingo. La administración de Donald Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, había anticipado que concedería visados al político brasileño y a su familia.

El episodio genera un nuevo foco de tensión regional apenas días después de las elecciones brasileñas y en medio de un clima de polarización que ya impacta en las relaciones bilaterales con Argentina.