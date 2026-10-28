Flávio Bolsonaro huyó de Brasil, cruzó por Argentina y voló a Miami tras escala en Ecuador
El senador, con prohibición judicial de salir del país por causas de blanqueo de capitales, ingresó a territorio argentino por Puerto Iguazú junto a su familia y partió en un avión privado. Su destino final sería Estados Unidos.
28/10/2026 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: Una combi gris con patente brasileña ingresó al aeropuerto de Puerto Iguazú.
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, abandonó Brasil en las horas posteriores a la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva y se dirigió hacia Estados Unidos. El itinerario incluyó el paso por Argentina y una escala técnica en Ecuador.
Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes por la noche a las 22:50 horas a través del Puente Internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu (Brasil) con Puerto Iguazú (Misiones). Lo acompañaban su esposa, Fernanda, y sus dos hijas.
Las autoridades argentinas detallaron que el grupo presentó “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” y que el tránsito se registró sin incidentes.
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Horas de tensión. El Gobierno confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y despegó desde Puerto Iguazú
Migraciones informó que el senador brasileño y su familia cruzaron a Misiones el martes por la noche y abordaron un avión privado rumbo a Guayaquil. La salida estuvo rodeada de un fuerte operativo de seguridad.
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El vuelo privado
A las 23:30 horas, la familia embarcó en un avión privado operado por la compañía Baires Fly (matrícula LV-JQW) con destino a Guayaquil, Ecuador. Allí realizó una breve parada para reabastecerse de combustible y despegó nuevamente.
Plataformas de seguimiento de vuelos, como FlightAware, indicaron que la aeronave se dirigía al aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami. La llegada estaba prevista para la media mañana de este miércoles (hora argentina).
Contexto judicial y político
Flávio Bolsonaro tenía orden judicial de no abandonar Brasil. El Supremo Tribunal Federal le había exigido la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a casas de apuestas. La Policía Federal había anulado sus documentos de viaje horas antes de su salida.
El senador no reconoció el triunfo de Lula en el balotaje del domingo. La administración de Donald Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, había anticipado que concedería visados al político brasileño y a su familia.
El episodio genera un nuevo foco de tensión regional apenas días después de las elecciones brasileñas y en medio de un clima de polarización que ya impacta en las relaciones bilaterales con Argentina.
Lectura rápida
¿Quién abandonó Brasil tras las elecciones?
El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil tras la derrota electoral frente a Lula.
¿Cuándo ingresó a Argentina?
Ingresó a Argentina el martes por la noche a las 22:50 horas.
¿Qué documentación presentó?
Presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.
¿Cuál era su destino final?
Su destino final era Estados Unidos, con una escala en Ecuador.
¿Qué orden judicial tenía Flávio Bolsonaro?
Tenía una orden judicial de no abandonar Brasil y debía entregar sus pasaportes en una investigación por blanqueo de capitales.