Naldo lanzó una gran barata en Córdoba con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos y muebles

FOTO: Una gran barata ofrece hasta el 50% de descuento en electrodomésticos y muebles

Una oportunidad para equipar la casa con importantes descuentos llegó a Córdoba. Naldo lanzó una gran barata en su sucursal de avenida Colón 4222, donde los clientes pueden encontrar una amplia variedad de productos con rebajas de hasta el 50%.

La propuesta incluye electrodomésticos, muebles, colchones, televisores, heladeras, freezers, lavarropas, freidoras, bicicletas, herramientas y numerosos artículos más.

Según explicó Matías Seculín, subjefe de la sucursal, en diálogo con Cadena 3 se trata de una iniciativa especial que se realiza exclusivamente en Córdoba Capital.

El evento reúne productos discontinuos y artículos nuevos que presentan pequeños detalles, principalmente estéticos, o que no pudieron ser exhibidos por cuestiones de espacio. La iniciativa busca ofrecerlos a precios considerablemente más bajos que los habituales.

Entre las ofertas destacadas, Seculín mencionó una heladera de 400 litros cuyo precio de mercado ronda los $1.250.000 y que durante la liquidación se vende a $850.000.

Los descuentos varían según el producto, pero pueden alcanzar el 50%. La oferta abarca prácticamente todas las categorías del catálogo de la empresa, con opciones para quienes buscan renovar sus electrodomésticos o equipar su hogar por primera vez.

Entre los artículos disponibles se encuentran heladeras, cocinas, lavarropas, televisores, freidoras, aspiradoras, batidoras, exhibidoras, neumáticos, bordeadoras, sillas gamer, camas, sillones, acolchados y muebles, entre otros.

Otro de los puntos destacados de la propuesta es que los clientes podrán acceder a las alternativas de pago disponibles, tanto al contado como con tarjeta de crédito, en un pago o en cuotas, según las condiciones vigentes.

Además, desde la sucursal remarcaron que los productos se comercializan con garantía de Naldo, pese a que algunos puedan presentar detalles estéticos menores.

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La gran barata comenzó el día del anuncio y se extenderá por un período limitado, sujeto a la disponibilidad de mercadería. Desde el comercio anticiparon que el stock podría agotarse rápidamente debido a los precios ofrecidos.

Por eso, quienes estén interesados en aprovechar las promociones pueden acercarse a la sucursal de Naldo ubicada en avenida Colón 4222, en Córdoba Capital, el único local donde se desarrolla esta liquidación especial.

La recomendación es recorrer el salón, consultar los precios y verificar las condiciones de cada artículo antes de concretar la compra, ya que tanto los descuentos como la disponibilidad dependen del producto y del stock existente.

Informe de Celeste Benecchi