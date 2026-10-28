Naldo lanzó una gran barata en Córdoba con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos y muebles
La liquidación se realiza exclusivamente en la sucursal de avenida Colón 4222 y ofrece productos nuevos y discontinuos con detalles estéticos mínimos. La promoción estará vigente por pocos días y hasta agotar stock.
28/10/2026 | 10:43Redacción Cadena 3
FOTO: Una gran barata ofrece hasta el 50% de descuento en electrodomésticos y muebles
Una oportunidad para equipar la casa con importantes descuentos llegó a Córdoba. Naldo lanzó una gran barata en su sucursal de avenida Colón 4222, donde los clientes pueden encontrar una amplia variedad de productos con rebajas de hasta el 50%.
La propuesta incluye electrodomésticos, muebles, colchones, televisores, heladeras, freezers, lavarropas, freidoras, bicicletas, herramientas y numerosos artículos más.
Según explicó Matías Seculín, subjefe de la sucursal, en diálogo con Cadena 3 se trata de una iniciativa especial que se realiza exclusivamente en Córdoba Capital.
El evento reúne productos discontinuos y artículos nuevos que presentan pequeños detalles, principalmente estéticos, o que no pudieron ser exhibidos por cuestiones de espacio. La iniciativa busca ofrecerlos a precios considerablemente más bajos que los habituales.
Entre las ofertas destacadas, Seculín mencionó una heladera de 400 litros cuyo precio de mercado ronda los $1.250.000 y que durante la liquidación se vende a $850.000.
Los descuentos varían según el producto, pero pueden alcanzar el 50%. La oferta abarca prácticamente todas las categorías del catálogo de la empresa, con opciones para quienes buscan renovar sus electrodomésticos o equipar su hogar por primera vez.
Entre los artículos disponibles se encuentran heladeras, cocinas, lavarropas, televisores, freidoras, aspiradoras, batidoras, exhibidoras, neumáticos, bordeadoras, sillas gamer, camas, sillones, acolchados y muebles, entre otros.
Otro de los puntos destacados de la propuesta es que los clientes podrán acceder a las alternativas de pago disponibles, tanto al contado como con tarjeta de crédito, en un pago o en cuotas, según las condiciones vigentes.
Además, desde la sucursal remarcaron que los productos se comercializan con garantía de Naldo, pese a que algunos puedan presentar detalles estéticos menores.
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La gran barata comenzó el día del anuncio y se extenderá por un período limitado, sujeto a la disponibilidad de mercadería. Desde el comercio anticiparon que el stock podría agotarse rápidamente debido a los precios ofrecidos.
Por eso, quienes estén interesados en aprovechar las promociones pueden acercarse a la sucursal de Naldo ubicada en avenida Colón 4222, en Córdoba Capital, el único local donde se desarrolla esta liquidación especial.
La recomendación es recorrer el salón, consultar los precios y verificar las condiciones de cada artículo antes de concretar la compra, ya que tanto los descuentos como la disponibilidad dependen del producto y del stock existente.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Qué evento se está realizando en Córdoba? Una gran barata de Naldo con descuentos de hasta el 50% en productos.
¿Quién es el responsable de la sucursal? Matías Seculín es el subjefe de la sucursal de Naldo en Córdoba.
¿Cuándo comenzó la gran barata? La gran barata comenzó el día del anuncio y se extenderá por un período limitado.
¿Dónde se lleva a cabo esta liquidación especial? En la sucursal de Naldo ubicada en avenida Colón 4222, Córdoba Capital.
¿Por qué se están ofreciendo estos descuentos? Para liquidar productos discontinuos y artículos nuevos con pequeños detalles estéticos.