Stellantis frena la producción y adelanta vacaciones en El Palomar y Ferreyra

En respuesta al deterioro del mercado interno y a las crecientes dificultades para exportar, la automotriz Stellantis puso en marcha un plan de adecuación que incluye el freno de actividades y el adelanto de vacaciones para el personal de sus complejos industriales de El Palomar (Buenos Aires) y Ferreyra (Córdoba).

Según fuentes gremiales, la planta bonaerense —donde se producen los modelos Peugeot 208 y 2008— interrumpió sus operaciones este lunes y retomaría las tareas recién el 18 de enero de 2027.

Para cubrir el período sin producción, la empresa resolvió distribuir las licencias del personal entre noviembre y diciembre.

En paralelo, en el Polo Industrial Ferreyra de Córdoba, la compañía ajustó los esquemas de fabricación de las camionetas Fiat Titano y Ram Dakota por el freno de los envíos al exterior, aunque garantizó la continuidad del Fiat Cronos.

Desde la compañía remarcaron que la medida busca reacomodar el volumen de fabricación al stock acumulado en concesionarios y descartaron despidos.

Sin embargo, la decisión se da en un clima de alta incertidumbre, luego de que el presidente regional de la firma, Herlander Zola, advirtiera semanas atrás que el costo laboral argentino —que duplica al brasileño— y la fuerte competencia importada obligan a evaluar el futuro operativo de las plantas.

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