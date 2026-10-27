Continúa el juicio a Aníbal Lotocki por lesiones graves a sus pacientes
Se espera la declaración de otra de las denunciantes y existe la posibilidad de que también preste testimonial el acusado.
FOTO: Continúa el juicio a Aníbal Lotocki por lesiones graves a sus pacientes
Buenos Aires, 27 de octubre (NA) – El juicio oral contra Aníbal Lotocki, que se lleva a cabo por las lesiones graves ocasionadas a pacientes, prosigue este miércoles con la declaración de una nueva denunciante. Además, se contempla la posibilidad de que el propio Lotocki también ofrezca su testimonio.
La audiencia se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la exposición de Yésica Forti. Esta mujer ha denunciado a Lotocki por los daños "de carácter permanente y potencialmente incurables" que sufrió en su cuerpo a causa de las intervenciones quirúrgicas realizadas en 2016, 2019 y 2021.
Según información de la agencia Noticias Argentinas, existe la posibilidad de que Lotocki declare. En caso de que esto suceda, sería la tercera vez que ofrece su testimonio, siendo las anteriores relacionadas con el homicidio del paciente Cristian Zárate y el inicio del debate sobre lesiones gravísimas.
Se indicó que si no se concreta la declaración del acusado en esta audiencia, se programará para la próxima, que está prevista para el miércoles 4 de noviembre.
En cuanto al avance del juicio, aún están pendientes las declaraciones de peritos del Cuerpo Médico Forense y otros testigos.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo?
Se lleva a cabo el juicio a Aníbal Lotocki por lesiones graves a pacientes.
¿Quién es el principal acusado?
El acusado es Aníbal Lotocki, cirujano estético.
¿Cuándo se espera la declaración de la denunciante?
La declaración de Yésica Forti está programada para este miércoles.
¿Dónde se realiza el juicio?
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de Buenos Aires.
¿Qué más se espera en el juicio?
Aún restan las declaraciones de peritos y otros testigos.
[Fuente: Noticias Argentinas]