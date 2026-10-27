FOTO: Continúa el juicio a Aníbal Lotocki por lesiones graves a sus pacientes

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) – El juicio oral contra Aníbal Lotocki, que se lleva a cabo por las lesiones graves ocasionadas a pacientes, prosigue este miércoles con la declaración de una nueva denunciante. Además, se contempla la posibilidad de que el propio Lotocki también ofrezca su testimonio.

La audiencia se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la exposición de Yésica Forti. Esta mujer ha denunciado a Lotocki por los daños "de carácter permanente y potencialmente incurables" que sufrió en su cuerpo a causa de las intervenciones quirúrgicas realizadas en 2016, 2019 y 2021.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, existe la posibilidad de que Lotocki declare. En caso de que esto suceda, sería la tercera vez que ofrece su testimonio, siendo las anteriores relacionadas con el homicidio del paciente Cristian Zárate y el inicio del debate sobre lesiones gravísimas.

Se indicó que si no se concreta la declaración del acusado en esta audiencia, se programará para la próxima, que está prevista para el miércoles 4 de noviembre.

En cuanto al avance del juicio, aún están pendientes las declaraciones de peritos del Cuerpo Médico Forense y otros testigos.