Caso Gabriela Pérez: por qué absolvieron a su hermano y qué dijo la Justicia sobre La Fiel

La Justicia de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la absolución de Gustavo Omar Herrera, quien había sido acusado de matar a su hermana, Gabriela Pérez, durante un almuerzo del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), realizado en septiembre de 2023 en las inmediaciones del club Yapeyú.

La Cámara 3ª del Crimen concluyó que las pruebas presentadas durante el juicio no permiten afirmar que Herrera haya sido el autor de los disparos. Además, descartó que el ataque armado tuviera como motivo principal la disputa gremial y consideró que el episodio estuvo relacionado con un enfrentamiento entre facciones de La Fiel, la barrabrava de Talleres.

El tribunal, integrado por los vocales Gustavo Ispani, Ángeles Palacio y Leandro Quijada, junto con jurados populares, fundamentó su decisión en las dudas que surgieron del análisis de las imágenes, las pericias físicas y las prendas de vestir atribuidas al tirador.

La absolución dejó sin una condena al autor material del crimen de Gabriela Pérez, mientras que Adrián Vallejos recibió una pena de ocho años de prisión como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

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La disputa por el liderazgo de La Fiel

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la reconstrucción del contexto en el que se produjo la balacera. Si bien el ataque ocurrió durante un evento del Soelsac, el tribunal consideró que la explicación del crimen no debía limitarse a la interna sindical.

Los jueces señalaron que, en paralelo a las diferencias dentro del gremio, existía un enfrentamiento por la conducción de La Fiel, la barrabrava de Talleres. En ese escenario, Hugo “Ciego” Cardozo aparecía como uno de sus referentes, mientras que otros sectores buscaban recuperar espacios dentro de la organización.

Según la reconstrucción expuesta en los fundamentos, las tensiones se habían profundizado luego de un partido entre Talleres y Vélez por la Copa Libertadores, disputado en agosto de 2022. De acuerdo con las pruebas examinadas, Luis Mendoza y Adrián Vallejos no pudieron ingresar al estadio y, a partir de ese episodio, se agravó el conflicto con el sector que conducía la barra.

La sentencia repasó amenazas, enfrentamientos y otros episodios previos entre los grupos. Para el tribunal, ese contexto permite comprender la secuencia que derivó en el ataque del 9 de septiembre de 2023, cuando Gabriela participaba del almuerzo en el club Yapeyú y fue alcanzada por los disparos.

El cruce que terminó en una persecución

Los fundamentos también reconstruyeron el encuentro entre Vallejos y Cardozo, quienes circulaban en sus vehículos el día del crimen.

Para el tribunal, ese cruce fue fortuito y no se acreditó que Vallejos conociera de antemano el recorrido que realizaría Cardozo. A partir de ese encuentro se inició una persecución que terminó en las inmediaciones del club.

Los jueces valoraron, además, las comunicaciones posteriores de Vallejos, en las que hizo referencias a enseñarle a Cardozo cómo “manejar una barra” y cuestionó que lo estuvieran refugiando.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que el conflicto de Vallejos con Cardozo estaba relacionado con su papel como referente de La Fiel y no con su participación en el Soelsac.

La sentencia también aclaró que no quedó probado en este juicio el vínculo directo que la acusación planteaba entre un hombre identificado como “Gómez” y Vallejos para ejecutar un ataque motivado por la interna sindical. Esa línea de investigación fue separada para continuar su análisis.

Las pericias que llevaron a absolver a Herrera

La principal duda sobre la responsabilidad de Gustavo Herrera surgió de los estudios antropométricos realizados sobre el hombre registrado por las cámaras de seguridad y el acusado.

De acuerdo con los fundamentos, las mediciones arrojaron una diferencia de entre cinco y siete centímetros de altura, según la técnica utilizada. Mientras que el hombre de las imágenes medía aproximadamente 1,66 metro, Herrera alcanzaba alrededor de 1,73.

La camarista Ángeles Palacio de Arato consideró que esa diferencia generaba un estado de “duda insuperable” sobre la identidad del tirador. En su voto, al que adhirieron los integrantes del jurado y el vocal Quijada, citó la conclusión de un perito de control que planteó que se trataba de “dos personas distintas”.

La vestimenta también aportó elementos que debilitaron la acusación. Los jueces señalaron que la ropa secuestrada a Herrera no coincidía plenamente con la que llevaba el hombre filmado durante el ataque. Entre otras diferencias, mencionaron una prenda azul sin rayas en las mangas que aparece en las imágenes, frente a otras prendas con líneas encontradas entre los elementos secuestrados.

Tampoco pudieron establecer que la gorra, el pantalón, el calzado o el chaleco atribuidos al acusado fueran los mismos que vestía el tirador.

Por otra parte, el tribunal relativizó los testimonios que apuntaban a la forma de correr del acusado. La persona que tuvo una percepción directa del hombre durante la fuga no advirtió una renguera ni otra característica particular que permitiera identificarlo.

A partir de ese conjunto de elementos, los jueces concluyeron que no existían pruebas suficientes para atribuirle a Herrera la autoría material de los disparos.

Un crimen que sigue sin autor material condenado

La absolución de Herrera se produjo después de que la fiscalía solicitara prisión perpetua en su contra. Sin embargo, el tribunal entendió que las pruebas reunidas no alcanzaban para superar las dudas sobre su participación en el ataque.

En paralelo, Adrián Vallejos fue condenado a ocho años de prisión como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La sentencia estableció que el trasfondo del episodio estuvo vinculado con la disputa por el control de La Fiel, aunque no logró identificar con certeza al responsable material de los disparos que terminaron con la vida de Gabriela Pérez.