Dos trenes chocaron en Toledo y por el impacto dos vagones cayeron por un terraplén: hay 10 muertos

Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo. Dos trenes de alta velocidad —un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo— colisionaron a la altura de la estación de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía.

Según las primeras informaciones oficiales, el choque se produjo por alcance: el AVE habría embestido por detrás al convoy de Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones del tren privado descarrilaron y cayeron por un terraplén.

Balance provisional de víctimas

Fuentes del Gobierno y de la Junta de Castilla-La Mancha confirmaron al menos diez personas fallecidas. Las autoridades calificaron el accidente como “muy grave” y no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y equipos sanitarios, incluidos helicópteros. Se reportaron también numerosos heridos, aunque las cifras definitivas aún no han sido precisadas.

Interrupción del servicio

Adif y Renfe suspendieron de inmediato la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía “hasta nuevo aviso”. Ambos trenes cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Las autoridades activaron el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y se habilitó un teléfono de atención a familiares de las víctimas.

La investigación para determinar las causas exactas del siniestro —que las primeras versiones apuntan a un posible error humano— se encuentra en sus etapas iniciales.

Informe de Adrián Cragnolini.