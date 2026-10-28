Dos trenes chocaron en Toledo y por el impacto dos vagones cayeron por un terraplén: hay 10 muertos
Un AVE de Renfe y un tren de Iryo colisionaron a la altura de Urda. El impacto provocó el descarrilamiento y la caída de vagones. La circulación entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida.
28/10/2026 | 06:24Redacción Cadena 3
FOTO: Accidente ferroviario en Toledo (Foto: Gentileza Cadena SER)
Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo. Dos trenes de alta velocidad —un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo— colisionaron a la altura de la estación de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía.
Según las primeras informaciones oficiales, el choque se produjo por alcance: el AVE habría embestido por detrás al convoy de Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones del tren privado descarrilaron y cayeron por un terraplén.
Balance provisional de víctimas
Fuentes del Gobierno y de la Junta de Castilla-La Mancha confirmaron al menos diez personas fallecidas. Las autoridades calificaron el accidente como “muy grave” y no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.
En el lugar trabajan efectivos de Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y equipos sanitarios, incluidos helicópteros. Se reportaron también numerosos heridos, aunque las cifras definitivas aún no han sido precisadas.
Interrupción del servicio
Adif y Renfe suspendieron de inmediato la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía “hasta nuevo aviso”. Ambos trenes cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.
Las autoridades activaron el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y se habilitó un teléfono de atención a familiares de las víctimas.
La investigación para determinar las causas exactas del siniestro —que las primeras versiones apuntan a un posible error humano— se encuentra en sus etapas iniciales.
Informe de Adrián Cragnolini.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Toledo? Un grave accidente ferroviario involucró a dos trenes de alta velocidad que colisionaron.
¿Quiénes están involucrados? Los trenes son un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este miércoles por la mañana.
¿Dónde tuvo lugar el choque? En la provincia de Toledo, a la altura de la estación de Urda.
¿Cómo se produjo el accidente? El AVE embistió por detrás al convoy de Iryo.
¿Por qué se considera grave el accidente? Se confirmaron al menos diez fallecidos y se activaron planes de emergencia.