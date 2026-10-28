Elecciones en Israel: Netanyahu lidera con 54 escaños y una participación histórica del 77,7%

FOTO: Gente haciendo fila para emitir su voto en un colegio electoral de Tel Aviv, Israel.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Con el 76,8% de los votos contabilizados, el bloque del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se posiciona en primer lugar con 54 escaños, aunque el recuento electoral continúa y ninguno de los partidos ha alcanzado aún la mayoría necesaria para conformar un nuevo gobierno. Las elecciones, que se llevaron a cabo el martes, han generado gran expectativa en la región.

De acuerdo a los resultados preliminares proporcionados por la Comisión Central Electoral, el bloque liderado por Netanyahu es seguido por el partido Yashar, encabezado por Gadi Eisenkot, que ha obtenido 47 escaños. Además, los partidos árabes, agrupados en la Lista Conjunta y Ra’am, suman un total de 19 bancas.

A medida que avanza el escrutinio, es importante destacar que los resultados podrían modificarse conforme se incorporen nuevos votos, incluyendo aquellos emitidos en sobres dobles, que son principalmente los sufragios de los soldados y que se contabilizan posteriormente.

Participación electoral récord

Un dato significativo de esta jornada electoral es que el índice de participación se ha situado en 77,7%, la cifra más alta en 27 años. Este porcentaje supera el registro de las elecciones de 2022 en más de siete puntos, lo que indica un notable interés de la población por participar en el proceso democrático.

La participación fue confirmada por la última actualización del Comité Electoral Central de Israel, que supervisa el desarrollo de las elecciones. Este aumento en la participación refleja un contexto político complejo y una ciudadanía cada vez más comprometida con su futuro.