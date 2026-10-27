"Uno de cada tres es hipertenso": las claves para detectar la presión alta a tiempo

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y tiene una particularidad que dificulta su detección: puede avanzar durante años sin provocar síntomas. En una entrevista radial, Stutzbach explicó que las recomendaciones médicas evolucionaron hacia una intervención más temprana y destacó la importancia de controlar periódicamente la presión, incluso cuando una persona se siente bien.

“Uno de cada tres es hipertenso, el 40% de los que tienen presión alta no lo saben y de los que tienen y están tratados solamente el 55% logramos que la presión esté bien controlada”, detalló el especialista al referirse a los datos de los registros argentinos sobre hipertensión. Para el cardiólogo, estas cifras muestran la magnitud de un problema sanitario que requiere más prevención, diagnóstico y seguimiento.

En relación con los valores considerados normales, Stutzbach explicó que las principales sociedades científicas vienen ajustando sus recomendaciones. “Lo normal era tener debajo de 13 y debajo de 80”, señaló al referirse al criterio de una presión inferior a 130/80 milímetros de mercurio. También mencionó que algunas guías europeas proponen valores ideales más bajos, aunque aclaró que las metas deben adecuarse a las características de cada paciente.

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El riesgo de la hipertensión no se limita a una cifra elevada en el tensiómetro. Según explicó, la presión sostenida daña progresivamente distintos órganos. “La presión arterial va dañando el riñón, el corazón y el cerebro de a poco”, advirtió.

Para ilustrar ese proceso, comparó el efecto de la presión sobre los riñones con una manguera que expulsa agua a demasiada fuerza: “Es como agarrar una manguera, ¿viste? Apretar la puntita de la manguera y pegarle al césped, lo vas a ir lastimando”. En el corazón, la exigencia adicional puede provocar un engrosamiento del músculo, mientras que las alteraciones de las arterias y los pequeños vasos cerebrales aumentan el riesgo de complicaciones cardiovasculares y neurológicas.

Uno de los aspectos centrales de la prevención es que no hace falta tener síntomas para presentar hipertensión. Por eso, el especialista insistió en incorporar la medición de la presión a los controles habituales. “Hoy se sugiere en la adolescencia tomar la presión por lo menos una vez cada dos o tres años”, explicó. Para las personas mayores de 40 años, recomendó realizar controles al menos una vez al año, con una frecuencia mayor cuando los antecedentes o los factores de riesgo lo justifiquen.

Stutzbach también consideró que medir la presión debería formar parte de las consultas médicas habituales. “Es un acto médico con un alto impacto sanitario y de bajo costo”, sostuvo, al remarcar que se trata de un procedimiento rápido que puede contribuir a detectar una enfermedad que muchas veces pasa inadvertida.

Además de los controles profesionales, destacó la utilidad de medir la presión en el hogar con dispositivos validados. Para obtener resultados confiables, recomendó sentarse y permanecer en reposo entre cinco y diez minutos, evitar el ejercicio físico reciente, el café y el alcohol, y mantener el brazo apoyado durante la medición. Si los registros se mantienen elevados, corresponde consultar con un profesional para evaluar los pasos a seguir.

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Entre los factores que favorecen la hipertensión, el cardiólogo mencionó la obesidad, el sedentarismo, la edad y los antecedentes familiares. Sobre el peso corporal, fue categórico: “La obesidad va de la mano de la hipertensión. Bajar de peso es la droga más efectiva para bajar de la presión arterial”.

En ese sentido, explicó que el sobrepeso, la diabetes, la enfermedad renal y las afecciones cardiovasculares suelen estar relacionados. “Son todas hermanas”, resumió al describir la conexión entre estas condiciones. Por eso, planteó la necesidad de abordar la salud cardiovascular desde una perspectiva integral, que incluya alimentación, actividad física, control metabólico y tratamiento médico cuando sea necesario.

El especialista también señaló que los antecedentes familiares deben ser tenidos en cuenta, especialmente cuando existen episodios cardiovasculares a edades tempranas. “Si tu papá se infartó a los 45, tu tío a los 50 y tu abuelo a los 55, andá a chequearte”, recomendó. En esos casos, explicó, es importante evaluar no solo la presión arterial, sino también el colesterol, el tabaquismo y otros factores que pueden aumentar el riesgo.

Stutzbach advirtió, además, que las condiciones socioeconómicas influyen en la posibilidad de prevenir la enfermedad. “Los más afectados son los pobres, porque son los que peores comen, menor actividad física hacen y menor acceso al control y a la prevención tienen”, sostuvo. Frente a ese escenario, consideró que la educación alimentaria debería comenzar en las escuelas y acompañarse de políticas que faciliten el acceso a alimentos saludables y a la actividad física.

Respecto del tratamiento, el cardiólogo destacó que existen medicamentos que combinan dos o tres principios activos en una sola pastilla, una alternativa que puede simplificar la toma diaria y mejorar la adherencia. Sin embargo, aclaró que la necesidad de medicación y sus dosis deben evaluarse de manera individual.

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También advirtió que no siempre es conveniente perseguir los valores de presión más bajos posibles, especialmente en personas mayores y frágiles. En esos pacientes, una reducción excesiva puede aumentar el riesgo de mareos y caídas, con consecuencias importantes para la salud. Por eso, las metas deben ajustarse al estado general, los antecedentes y la tolerancia al tratamiento.

Durante la entrevista, un oyente de 64 años consultó por sus valores de presión de 130/80 bajo tratamiento y sus estudios cardiológicos normales. Stutzbach explicó que esa cifra puede ser adecuada, pero remarcó que la evaluación no debe hacerse de manera aislada: el riesgo cardiovascular depende también de los antecedentes familiares y de otros factores clínicos.

Finalmente, el especialista señaló que algunas personas pueden reducir o incluso dejar la medicación cuando logran cambios sostenidos en su estilo de vida, particularmente una pérdida significativa de peso. “La principal causa para bajar la presión, sacar la medicación es el cambio de estilo de vida”, afirmó. No obstante, subrayó que cualquier modificación debe ser indicada por el médico, ya que el envejecimiento vascular y la evolución de la enfermedad pueden hacer necesario mantener o intensificar el tratamiento.

El mensaje central de Stutzbach es que la hipertensión debe detectarse antes de que provoque complicaciones. “Cada vez la medicina va a ir a actuar precozmente”, sostuvo, al defender una estrategia que combine controles periódicos, hábitos saludables y tratamientos adecuados para prevenir enfermedades que afectan tanto la expectativa como la calidad de vida.

Entrevista de Cecilia Moro.