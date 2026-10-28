Un plan B y un cruce bajo custodia: cómo fue la fuga de Flávio Bolsonaro por Iguazú

La fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina incluyó un cambio de plan, un cruce terrestre con su familia y un traslado bajo custodia hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú. Así lo reconstruyó la periodista Micaela Ferraz, quien explicó que el recorrido debió reorganizarse porque se frustró un vuelo privado desde Brasilia.

La periodista de CVI Canal 5 de Puerto Iguazú, dijo a Cadena 3 que, según información extraoficial obtenida mediante contactos con colegas brasileños, Bolsonaro tenía previsto realizar ese primer trayecto por aire. "El piloto no quiso hacer este vuelo", señaló sobre el inconveniente que obligó a modificar el itinerario.

"Tuvieron que reorganizarse en un plan B", resumió Ferraz. Según su relato, el senador llegó entonces por tierra desde Brasil, acompañado por su esposa y sus dos hijas, y atravesó el puente internacional Tancredo Neves a las 22.50 del martes.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó ese horario de ingreso y señaló que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación habilitada para viajar, sin impedimentos legales para entrar a Argentina. El organismo también informó que a las 23.30 abordaron un vuelo privado con destino declarado a Guayaquil, Ecuador.

Ferraz sostuvo que Bolsonaro presentó su pasaporte italiano y que llegó en una furgoneta con custodia. De acuerdo con su reconstrucción, ese acompañamiento se mantuvo hasta el aeropuerto, donde lo esperaba la aeronave que había concentrado la atención durante la jornada.

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La periodista explicó que se trataba de dos vuelos distintos: uno debía trasladarlo desde Brasilia y otro aguardaba en Puerto Iguazú para continuar el viaje. La negativa del piloto afectó el primer tramo y derivó en el cruce por carretera.

Según precisó, el avión privado despegó de Misiones a las 0.21 del miércoles, rumbo a Ecuador, para luego continuar hacia Miami. La confirmación oficial de Migraciones se conoció cerca de las 2, cuando la aeronave ya había partido.

Consultada sobre una eventual intervención de autoridades argentinas, Ferraz reiteró que hubo custodia hasta la terminal aérea. También mencionó versiones sobre una posible participación de Santiago Caputo, aunque esa intervención no quedó confirmada en su relato.

La salida ocurrió pese a que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había prohibido a Bolsonaro abandonar su país y ordenado la entrega de sus pasaportes.

Ante las consultas que realizó sobre los controles del lado argentino, Ferraz contó que recibió una respuesta breve de las autoridades: "No tenía ninguna orden de captura, nada le impedía pasar por acá ni salir de acá".

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Entrevista de Rodolfo Barili.