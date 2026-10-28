Admitieron la acusación contra Norma Acosta por organizar un autoatentado en Rosario

La Justicia admitió la acusación contra Norma Acosta, de 49 años, por organizar un ataque a tiros contra su propia vivienda para simular una represalia policial, además de prestar falso testimonio, amenazar a un inspector y eliminar pruebas digitales. La audiencia preliminar concluyó en el Centro de Justicia Penal de Rosario y el fiscal Fernando Dalmau solicitó una pena de 9 años de prisión efectiva. El juez de Primera Instancia Postma también dispuso prorrogar la prisión preventiva de la imputada por cuatro meses.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 7 de mayo de 2025 en una casa de pasaje Larguía al 3400, donde dos jóvenes efectuaron al menos cinco disparos contra el frente de la propiedad. La Fiscalía sostiene que Norma Acosta organizó el ataque con la colaboración de Juan José G., vinculado a una facción de la barra brava de un club de fútbol, con el objetivo de instalar la sospecha de una represalia de la Policía de Santa Fe. La maniobra habría buscado darle credibilidad a las denuncias de corrupción que la mujer había publicado en redes sociales contra jefes policiales, en medio de una investigación por presunta malversación de combustible que había derivado en allanamientos y detenciones de efectivos.

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La acusación también señala que Norma Acosta brindó información falsa ante el Ministerio Público de la Acusación al presentarse como testigo presencial de la balacera. De acuerdo con la Fiscalía, afirmó haber visto a los atacantes llegar en un vehículo y disparar, mientras que la investigación determinó que los jóvenes habrían llegado en bicicleta. Para los investigadores, esa declaración y sus posteriores manifestaciones públicas buscaban desviar la pesquisa y ocultar su presunta participación en la planificación del ataque.

Además, se le atribuye haber amenazado de muerte a un inspector policial de Asuntos Internos durante un allanamiento realizado en su vivienda el 4 de septiembre de 2025. Otro de los hechos investigados está relacionado con la eliminación remota de conversaciones de WhatsApp, imágenes y otros archivos de un teléfono celular que había sido secuestrado por orden judicial. Según la acusación, la maniobra se habría coordinado mediante una nueva tarjeta SIM y otro dispositivo, con la participación de su hijo y otras personas, para borrar información que podía servir como prueba en la causa.

Con la admisión de la acusación y de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia el juicio oral. Norma A. está acusada de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor, en concurso ideal con abuso de armas, como instigadora; falso testimonio; amenazas; y violación de sellos y documentos por la sustracción e inutilización de objetos bajo custodia, como coautora. La pena de nueve años fue solicitada por el fiscal y deberá resolverse en la instancia correspondiente.