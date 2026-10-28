Personal festejó los 10 años de Flow: inteligencia artificial para revolucionar la TV digital

En el marco de las Jornadas Internacionales de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), Personal celebró una década de evolución de su plataforma Flow.

En un entorno global signado por el retroceso y los constantes desafíos de la industria de la televisión paga tradicional, la compañía destacó su crecimiento sostenido en la región, impulsado por más de 5,9 millones de dispositivos conectados y una oferta en permanente diversificación de contenidos y accesibilidad.

Gonzalo Hita, COO (Director de Operaciones) de Personal, resaltó el rendimiento del producto y la complejidad técnica que implica consolidar esta propuesta en el mercado actual: "Es un tremendo desafío, porque la plataforma Flow tiene que integrar señales lineales con contenido VOD, con los distintos OTT. O sea, es una plataforma que tiene un desafío mucho más grande que una plataforma que solo permite ver películas o series, es más compleja, y tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente".

En ese sentido, el ejecutivo se refirió a uno de los mayores dilemas que enfrentan los usuarios de entretenimiento digital: "Uno de los momentos de tensión o de desilusión más grande que tenemos los que consumimos televisión es cuando se te acaba la serie o la película. '¿Ahora qué hago?', es una sensación tremenda. ¿Ahora cómo sigo? Empezás a preguntarle a amigos '¿qué miro?'. Entonces, ¿cómo ayudamos a ese momento a que todo el tiempo descubras qué ver? Encontrar qué ver es fundamental, y la nueva era de la IA nos va a ayudar un montón en eso".

Respecto a cómo evoluciona la experiencia del usuario, Hita remarcó el salto cualitativo respecto a las tecnologías previas: "Antes era un motor de recomendación, pero ahora, realmente, la IA nos permite que Flow sea cada vez más personal".

Asimismo, el COO de Personal detalló cómo aplican esta tecnología en la producción automatizada de contenidos clave como los resúmenes deportivos: "Ya estamos usando la IA para un montón de cosas. Por ejemplo, si hoy ves deportes y ves el resumen de un partido de fútbol, eso ya lo estamos haciendo con IA. La IA tiene la habilidad de agarrar un partido completo y seleccionar lo mejor del partido y hacer un resumen de 3 minutos. Le decimos a la IA 'lo quiero de 3, lo quiero de 5, lo quiero de 1', y realmente puede seleccionar lo mejor de ese contenido. Así que poder hacer cortos y poder recomendar en forma cada vez más personal de acuerdo a tus gustos es fundamental, y eso va a crecer un montón".