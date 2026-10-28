FOTO: Mendoza: imputan a dos reclusos por tomar como rehén a un guardia en el Penal de San Felipe

Mendoza, 28 octubre (NA) -- Los dos reclusos que habían tomado como rehén a un agente penitenciario en el Penal de San Felipe, en Mendoza, fueron imputados por el delito de 'Secuestro coactivo', según confirmó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia.

El organismo ratificó la decisión del fiscal Martín Lucero, quien imputó a Claudio González Flores y Ramiro Colucci, quienes retuvieron al agente Mauro Zugasti en el pabellón 16.

Los reclamos de los detenidos estaban relacionados con el régimen de visitas y el pedido de traslado al penal de Almafuerte, en Cacheuta. Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que la situación fue controlada posteriormente.

Durante el operativo, se supo que los presos accedieron a un celular y filmaron al agente, siendo que uno de ellos, González, mostró su rostro en el video.

En medio de la conmoción por el incidente, se informó que dos familiares del efectivo tomado como rehén fallecieron en un accidente cuando se dirigían a la cárcel para seguir de cerca el operativo. Las víctimas fueron Ana Iris Estrada, madre de Zugasti, y Alejandra Flores, madrina y tía del mismo.

La Municipalidad de La Paz había proporcionado horas antes una camioneta para trasladar a la familia de Zugasti hasta la capital mendocina, pero en la Ruta Nacional 7, el vehículo perdió el control e impactó contra un árbol, provocando la muerte de ambas.

Posteriormente, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, expresó en sus redes sociales que no habrá beneficios para los reclusos que organizaron la toma: "Quiero dejar en claro que los dos delincuentes que pretendieron conseguir beneficios tomando de rehén a un penitenciario en la cárcel de Boulogne Sur Mer, NO los van a obtener".

No serán trasladados a Almafuerte, como exigían. Serán incorporados al régimen de Muy Alto Perfil, el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario, y deberán responder ante la Justicia por los delitos cometidos durante este episodio, añadió el mandatario.

Los dos implicados fueron trasladados este martes por la tarde al sector de Muy Alto Perfil (MAP) de Almafuerte II. El director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, confirmó que no recibirán beneficios y que deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos cometidos.

Cornejo indicó que se trata de dos reclusos con graves antecedentes: "Uno cumple una condena de 27 años por homicidio agravado, robos agravados y otros delitos. El otro, una condena de 23 años por robos agravados y abuso sexual agravado con acceso carnal, entre otros delitos".