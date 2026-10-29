Colapinto busca recuperar terreno en el GP de México, donde Antonelli aspira a ser campeón
El piloto argentino llega a esta carrera sin sumar puntos en las últimas competencias, mientras que el italiano Antonelli tiene la posibilidad de consagrarse campeón más joven.
FOTO: Colapinto busca volver a sumar puntos este fin de semana en México.
Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría convertirse en el campeón más joven de la historia.
El evento se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que posee 17 curvas y una longitud de 4,304 kilómetros.
Las actividades comenzarán este viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina). El sábado se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos a las 14:30 y la clasificación a las 18. Finalmente, el domingo se correrá la carrera, que, si no se ve afectada por condiciones climáticas adversas, iniciará a las 17.
Colapinto, quien no participará de la primera práctica libre en México, llega a esta competencia en una situación complicada, ya que no ha podido sumar puntos en los últimos cuatro Grandes Premios y ha abandonado en cuatro de las últimas cinco carreras (Azerbaiyán, Singapur en dos ocasiones y Estados Unidos).
Este desempeño poco favorable de Colapinto y las dificultades que enfrenta su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, para sumar puntos, han llevado a que la escudería francesa se distancie considerablemente de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar en el campeonato de constructores.
En cuanto a la disputa por el título, este fin de semana podría marcar un momento histórico, ya que Antonelli tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con apenas 20 años.
Para lograrlo, le basta con terminar en novena posición o que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) no consigan la victoria.
Hasta el momento, el récord de campeón más joven en la Fórmula 1 pertenece al alemán Sebastian Vettel, quien logró el título en 2010 a los 23 años, 4 meses y 11 días.
Lectura rápida
¿Quién es Colapinto?
Franco Colapinto es un piloto argentino que compite en la Fórmula 1 para el equipo Alpine.
¿Dónde se lleva a cabo el GP?
El Gran Premio de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
¿Cuándo comienzan las actividades?
Las actividades del GP iniciarán el viernes 30 de octubre con las prácticas libres.
¿Qué necesita Antonelli para ser campeón?
Kimi Antonelli necesita finalizar en novena posición o que Russell y Hamilton no ganen.
¿Cuál es la historia de los campeones jóvenes?
El récord de campeón más joven lo tiene Sebastian Vettel, quien ganó a los 23 años.
[Fuente: Noticias Argentinas]