Colapinto busca recuperar terreno en el GP de México, donde Antonelli aspira a ser campeón

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, donde el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría convertirse en el campeón más joven de la historia.

El evento se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que posee 17 curvas y una longitud de 4,304 kilómetros.

Las actividades comenzarán este viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina). El sábado se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos a las 14:30 y la clasificación a las 18. Finalmente, el domingo se correrá la carrera, que, si no se ve afectada por condiciones climáticas adversas, iniciará a las 17.

Colapinto, quien no participará de la primera práctica libre en México, llega a esta competencia en una situación complicada, ya que no ha podido sumar puntos en los últimos cuatro Grandes Premios y ha abandonado en cuatro de las últimas cinco carreras (Azerbaiyán, Singapur en dos ocasiones y Estados Unidos).

Este desempeño poco favorable de Colapinto y las dificultades que enfrenta su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, para sumar puntos, han llevado a que la escudería francesa se distancie considerablemente de Racing Bulls en la lucha por el quinto lugar en el campeonato de constructores.

En cuanto a la disputa por el título, este fin de semana podría marcar un momento histórico, ya que Antonelli tiene la posibilidad de convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con apenas 20 años.

Para lograrlo, le basta con terminar en novena posición o que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) no consigan la victoria.

Hasta el momento, el récord de campeón más joven en la Fórmula 1 pertenece al alemán Sebastian Vettel, quien logró el título en 2010 a los 23 años, 4 meses y 11 días.