El mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar el Balón de Oro de todos los tiempos

El portugués Cristiano Ronaldo compartió un mensaje en sus redes sociales, con un posible "palito" para el argentino Lionel Messi, luego de ganar la votación por el Balón de Oro de todos los tiempos.

"¡El fútbol pertenece a los fans! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es suyo", fue el mensaje del actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que juega desde el 2023.

El posteo puede ser entendido como una clara indirecta a Messi al mencionar que "el fútbol pertenece a los fans", ya que el ganador de este premio fue elegido a través de una votación en internet.

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Football belongs to the fans! Thank you to all the fans around the world, the Ballon D’Or of All Time is also yours. https://t.co/S0sLDNiUUY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 29, 2026

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Cristiano Ronaldo se quedó con el Balón de Oro de todos los tiempos gracias al conseguido en el 2008, en un año donde se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra y de la Champions League, además de conquistar el Mundial de Clubes al superar a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador en la gran final.

Messi, por su parte, finalizó en la segunda posición gracias al Balón de Oro que consiguió en el 2012, año en el que conquistó la Copa del Rey con el Barcelona de España. Además, batió el récord de goles en un año calendario al convertir en 91 ocasiones.