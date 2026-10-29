América TV y Canal 9 incorporan a influencers en su programación para atraer al público joven

FOTO: Lo nuevo de la TV: dos canales de aire apuestan por programas con influencers

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Las señales de América TV y Canal 9 han decidido incorporar a su programación producciones lideradas por populares influencers y personalidades de internet, buscando así captar la atención del público joven y ofrecer un contenido más dinámico y diverso.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, la estrategia de marketing 360, que ya ha demostrado su eficacia en el líder de audiencia argentino, Telefe, es ahora adoptada por estos canales de televisión con la expectativa de obtener resultados positivos.

Tomás Rebord estrena "Dominbord" en América TV

América TV ha confirmado la llegada de Tomás Rebord a su programación, a través de una promoción que se difundió el fin de semana. Aunque inicialmente no se brindaron muchos detalles, se ha revelado que el influencer conducirá un programa dominical titulado "Dominbord", que se emitirá a partir de las 22 hs.

En este nuevo espacio, Rebord estará acompañado por sus colegas de Blender, Manu Jove y Ruffo, y el programa abordará diversos temas relacionados con la política, actualidad, humor y entretenimiento. Se ha indicado que este ciclo funcionará como un "cierre de año" para la programación de América TV y, según su desempeño, podría volver en 2027.

El estreno se llevará a cabo en simultáneo con el canal de YouTube de Rebord, donde cuenta con más de 175 mil suscriptores.

Luquitas Rodríguez amplía el horario de "El Tribunero" en Canal 9

Por su parte, Luquitas Rodríguez, una de las figuras más destacadas de Vorterix y co-creador de "Parense de manos", ha debutado en Canal 9 con su programa "El Tribunero", que comenzó a emitirse el pasado lunes 21 de septiembre de 2026 a la medianoche.

Recientemente, Rodríguez anunció que, debido al buen rendimiento en los índices de audiencia, la señal ha decidido extender la duración del programa a una hora y media. A partir del lunes 2 de noviembre, "El Tribunero" iniciará a las 23 hs.