MasterChef Celebrity lidera el rating del jueves 29 de octubre con picos de 13 puntos

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Una vez más, el ciclo culinario MasterChef Celebrity se posicionó como el programa más visto de la televisión abierta durante la noche del jueves 29 de octubre, alcanzando un notable rating que lo coloca en la cima de la audiencia.

Según las mediciones proporcionadas por Kantar IBOPE, a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el reality de Telefe, conducido por Wanda Nara, logró picos de 13 puntos de rating en su última emisión. Desde su debut, el programa ha mantenido cifras superiores a los dos dígitos, estableciendo un piso sólido de 11,8 puntos de audiencia.

En el horario de máxima audiencia, hacia las 22:55, la transmisión alcanzó un pico de 13 puntos, luego de haber comenzado con 12,9 puntos durante su franja central.

En esta nueva gala, los participantes debieron demostrar su habilidad culinaria para asegurar un lugar en el balcón y evitar el temido delantal gris de "última chance". Entre los platos destacados se encontraban: Julieta Poggio con su lenguado con gremolata, puré de palta y coliflor asado; Rocío Robles con pollo envuelto en jamón crudo, puré de zanahorias y salteado de hongos y tomates; Luck Ra con una montaña de masa sablé con praliné de almendras, salsa de frutilla y crema de dulce de leche; y Nazareno Casero con pechito de cerdo agridulce con ananá, cerezas, pickle de pepino y salsa criolla.

En cuanto a la competencia, El Trece quedó muy por detrás de MasterChef Celebrity, registrando un rating que osciló entre 5,8 y 6 puntos. La tercera posición fue disputada entre América TV y El Nueve, siendo este último el que se llevó el tercer puesto. Finalmente, Net TV ocupó el quinto lugar en la lista de audiencia.