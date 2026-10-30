Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de light rain, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°. La humedad se encuentra en un 54%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5.66 m/s desde el este-noreste, y la presión atmosférica es de 1015 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Durante el día de hoy, la temperatura mínima se espera en 14°, mientras que la máxima alcanzará los 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado y una humedad que podría generar una sensación de calor. Las lluvias ligeras podrían continuar durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones intensas.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 31 de octubre la mínima será de 14° y la máxima de 30°, con moderate rain. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 24°, también con moderate rain. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 28°, manteniendo las lluvias moderadas. El martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 27°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, la mínima descenderá a 12° y la máxima será de 26°, con cielo despejado.