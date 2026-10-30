Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se presenta con nubes dispersas, con una temperatura actual de 23° y una sensación térmica de 23°. La humedad es del 59%, lo que genera un ambiente relativamente cómodo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1.79 m/s desde el oeste-suroeste.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, y la humedad podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más cálida. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán un clima similar, con algunas variaciones. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 31°, también con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 31°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con la misma probabilidad de lluvias ligeras.