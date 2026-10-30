Abren la caja negra del helicóptero accidentado en San Juan: avanza la investigación

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) – Peritos de Washington, Estados Unidos, lograron abrir la caja negra del helicóptero Bell 412 EP que se estrelló a fines de julio en el Parque Ischigualasto, en la provincia de San Juan, accidente en el que fallecieron siete ocupantes.

La extracción de la información se realizó el pasado 12 de octubre en la sede de JASFLY S.A., empresa propietaria de la aeronave, y ahora los datos obtenidos serán analizados en la provincia de Córdoba por especialistas de la Junta de Seguridad del Transporte (JST).

Se pudo saber que la caja negra contiene datos técnicos del vuelo, audios de las conversaciones en cabina y las comunicaciones con personal aeronáutico antes y durante el trayecto, destaca el medio Tiempo San Juan.

Luego del trabajo de los peritos en Córdoba, el resultado será entregado a la Justicia con el objetivo de determinar qué causó la caída del helicóptero, cuestión que por ahora no fue resuelta, según el último informe.

La Unidad Fiscal San Juan emitió un comunicado en el que informó que hasta ahora no se pudo establecer una causa determinada del accidente, por lo que las medidas dispuestas y en curso tienen como objetivo "reconstruir la trayectoria de la aeronave y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro".

Entre las pruebas realizadas se encuentran inspecciones y rastrillajes en el lugar del impacto, peritajes sobre la aeronave, autopsias, entrevistas a testigos, análisis de dispositivos electrónicos y la incorporación de documentación técnica, aeronáutica y meteorológica.

Además, se encuentran en curso un peritaje accidentológico, el análisis de los dispositivos electrónicos y la recuperación de la caja negra.

Caso

El siniestro fatal ocurrió en la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona denominada Quebrada de la Chilca, cuando brigadistas y funcionarios de distintos organismos de la provincia de San Juan se dirigían a San Agustín de Valle Fértil, donde estaba prevista una jornada de capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

La aeronave había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para prestar funciones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela (53); el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia (55); el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro (52); el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal (50); los bomberos voluntarios y agentes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Andrés Damián Bosch (47) y Rodrigo Sebastián Aimetta (43); y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla (52).