Del hockey a la cosmética: una ingeniera cordobesa creó una crema para pacientes oncológicos
El caso de una compañera con lesiones en la piel la impulsó a desarrollar Inmuvita. La fórmula se elabora en una farmacia y una línea de cuidado facial ayuda a sostener las entregas gratuitas a un centro médico.
30/10/2026 | 15:39Redacción Cadena 3
FOTO: Inmuvita, un emprendimiento de cosmética natural para mejorar la calidad de vida de pacientes.
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Audio. Una cordobesa desarrolló una crema de base natural para pacientes con cáncer
La Argentina Posible
Paula Dobrogowska es ingeniera química, juega al hockey en Córdoba y encontró en el acompañamiento a una paciente oncológica el impulso para crear Inmuvita, un emprendimiento de productos de origen natural. Su principal desarrollo es una crema que busca aliviar las molestias en la piel que pueden aparecer durante la radioterapia.
"Es un proyecto que nace del corazón, por una necesidad", dijo a Cadena 3. Contó que comenzó la iniciativa hace cinco años y que la lleva adelante en paralelo a su actividad en una empresa de fabricación de insumos de limpieza, en la que trabaja desde hace dos décadas.
El punto de partida estuvo en Guapas, el grupo de mami hockey al que se incorporó hace unos 12 años. Además de la actividad deportiva, el equipo promovía la detección temprana del cáncer mediante torneos y charlas con médicos. Con el tiempo, esa tarea dio lugar a una fundación que también comenzó a confeccionar pelucas oncológicas para entregarlas de manera gratuita.
En ese espacio conoció el caso de una mujer que sufría radiodermatitis, una reacción en la piel asociada a la radioterapia. La paciente relataba el ardor que sentía y las pocas alternativas que tenía para aliviarlo. Esa experiencia la llevó a investigar y formular una preparación destinada al cuidado de la piel durante el tratamiento.
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El desafío también conectó con una inquietud personal: Paula contó que tiene una piel sensible y que muchos productos le provocan molestias. Desde hacía tiempo quería desarrollar una línea cosmética de origen natural, pero había postergado la idea entre su trabajo y la maternidad.
Para avanzar, recurrió a profesionales que conocía a través de los encuentros deportivos. Según relató, presentó la propuesta en el Instituto IMGO, desde donde la vincularon con el Instituto Zunino. Allí, afirmó, encontró acompañamiento para el proyecto y desde hace cinco años entrega la crema de forma gratuita para que llegue a pacientes que la necesitan.
Paula explicó que el propósito de la preparación es acompañar el cuidado de la piel y mejorar el bienestar durante la radioterapia. Aclaró que se trata de un producto de aplicación tópica y que su función no es tratar el cáncer ni reemplazar la atención médica.
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El camino para ampliar el acceso tuvo dificultades. La alternativa que encontró fue la elaboración mediante fórmulas magistrales en una farmacia de Córdoba, con la participación de una compañera de hockey que tiene un establecimiento farmacéutico.
"Los elaboramos ahí en la farmacia", explicó. Señaló que también recibe pedidos de personas del interior que viajan a Córdoba para atenderse. Su objetivo es extender la distribución para que la preparación esté al alcance de más pacientes.
Para ayudar a sostener esa tarea, desarrolló una línea básica de cuidado facial con productos de limpieza, hidratación y cremas de noche. Según contó, esa actividad contribuye a financiar el proyecto destinado a pacientes oncológicos.
La emprendedora también indicó que trabaja en los trámites ante la Anmat para dos productos de la línea cosmética. El nombre Inmuvita, explicó, reúne las ideas de inmunidad y vitalidad, con las que eligió identificar su iniciativa.
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Entrevista de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Quién es Paula Dobrogowska? Es una ingeniera química de Córdoba y emprendedora que creó Inmuvita, un emprendimiento de productos naturales para pacientes oncológicos.
¿Qué es Inmuvita? Es un emprendimiento que desarrolla productos de origen natural, principalmente una crema para aliviar molestias en la piel durante la radioterapia.
¿Cuándo comenzó la iniciativa? La iniciativa comenzó hace cinco años, en paralelo a su trabajo en una empresa de insumos de limpieza.
¿Dónde se elabora la crema? La crema se elabora mediante fórmulas magistrales en una farmacia de Córdoba, en colaboración con una compañera de hockey.
¿Por qué es importante este proyecto? El proyecto busca mejorar el bienestar de pacientes oncológicos durante la radioterapia y se entrega gratuitamente a quienes lo necesitan.