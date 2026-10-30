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Crearon un dispositivo por 70 dólares para ayudar a personas ciegas y ganaron un premio en Harvard

Un estudiante argentino de 20 años y su equipo internacional ganaron el primer puesto en el Hack Harvard 2026 con un innovador sistema tecnológico que guía a personas no videntes mediante el tacto.

30/10/2026 | 14:43Redacción Cadena 3

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Martín Pulitano.

FOTO: Martín Pulitano.

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Un grupo de estudiantes universitarios internacionales, entre los que se destaca el joven argentino Martín Pulitano —de 20 años y alumno de ingeniería informática—, se consagró con el primer premio en la prestigiosa competencia de innovación tecnológica HackHarvard 2026, organizada por la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

El equipo desarrolló Phil, un dispositivo prototipo enfocado en la inclusión que busca resolver una problemática cotidiana: las estadísticas indican que el 98% de las personas ciegas sufren golpes o choques accidentales al caminar. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para evitarlo, el aparato procesa imágenes mediante láseres y sensores conectados a un teléfono o sistema inteligente, traduciendo los obstáculos del entorno en estímulos y presiones sobre la palma de la mano del usuario para generarle un mapa mental en tiempo real de lo que tiene enfrente y a los costados.

Lo sorprendente del proyecto es su bajo costo de producción inicial. Según relató Pulitano, los componentes electrónicos necesarios para ensamblar el prototipo en un centro tecnológico de Boston requirieron una inversión de apenas 70 dólares. Tras el reconocimiento internacional, miles de personas ciegas se contactaron con el equipo para brindar devoluciones, con el objetivo de perfeccionar el diseño y lograr una versión definitiva más cómoda y accesible para su uso masivo.

Lectura rápida

¿Quién ganó el premio en HackHarvard 2026? Un grupo de estudiantes internacionales, destacando al argentino Martín Pulitano.

¿Qué es Phil? Es un dispositivo prototipo que ayuda a las personas ciegas a evitar golpes y choques accidentales.

¿Cuál es la estadística relevante sobre personas ciegas? El 98% de las personas ciegas sufren golpes o choques accidentales al caminar.

¿Cuánto costó producir el prototipo? La inversión inicial para los componentes electrónicos fue de apenas 70 dólares.

¿Qué buscan lograr con el feedback recibido? Perfeccionar el diseño de Phil para crear una versión definitiva más cómoda y accesible.

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