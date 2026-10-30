Crearon un dispositivo por 70 dólares para ayudar a personas ciegas y ganaron un premio en Harvard

Un grupo de estudiantes universitarios internacionales, entre los que se destaca el joven argentino Martín Pulitano —de 20 años y alumno de ingeniería informática—, se consagró con el primer premio en la prestigiosa competencia de innovación tecnológica HackHarvard 2026, organizada por la Universidad de Harvard en Estados Unidos.

El equipo desarrolló Phil, un dispositivo prototipo enfocado en la inclusión que busca resolver una problemática cotidiana: las estadísticas indican que el 98% de las personas ciegas sufren golpes o choques accidentales al caminar.

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Para evitarlo, el aparato procesa imágenes mediante láseres y sensores conectados a un teléfono o sistema inteligente, traduciendo los obstáculos del entorno en estímulos y presiones sobre la palma de la mano del usuario para generarle un mapa mental en tiempo real de lo que tiene enfrente y a los costados.

Lo sorprendente del proyecto es su bajo costo de producción inicial. Según relató Pulitano, los componentes electrónicos necesarios para ensamblar el prototipo en un centro tecnológico de Boston requirieron una inversión de apenas 70 dólares. Tras el reconocimiento internacional, miles de personas ciegas se contactaron con el equipo para brindar devoluciones, con el objetivo de perfeccionar el diseño y lograr una versión definitiva más cómoda y accesible para su uso masivo.