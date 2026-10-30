Tarifa fija de taxis para ir a ver al Papa a FAdeA: ¿cuánto costará el viaje?
La Municipalidad estableció un precio único e indivisible por viaje para los traslados hacia el predio. Los vehículos habilitados tendrán una identificación especial en el parabrisas.
30/10/2026 | 10:07Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Ante la histórica llegada del Papa a Córdoba, la Municipalidad implementó un operativo especial de transporte que incluirá un servicio de taxis con tarifa única y fija de 10.000 pesos por viaje —sin bajada de bandera—, independientemente de si viaja una persona o hasta cuatro pasajeros en el vehículo.
La medida, confirmada por el sector de permisionarios de taxis, operará de manera exclusiva desde las 18:00 del lunes hasta las 6:00 del martes. Los vehículos habilitados para prestar esta función excepcional se distinguirán fácilmente por llevar adherida una calcomanía con la imagen del Papa.
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Debido a la gran concurrencia esperada, entre 500.000 y 1 millón de personas, se aconseja elegir con anticipación el lugar de asistencia y planificar el traslado con tiempo.
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Puntos de salida y sectores habilitados
El esquema contempla dos cabeceras principales de partida hacia las inmediaciones de FAdeA, operando de manera idéntica a la logística diagramada para los colectivos gratuitos:
Zona Sur: los taxis saldrán desde Bulevar Concepción Arenal (entre la rotonda de Nores Martínez y Ricchieri), con destino a la altura de la calle Río Negro o Manantiales.
Zona Norte: las unidades partirán desde la zona de Dinosaurio Mall (pasando por el Kempes), con punto de descenso previsto en las adyacencias de Auto City.
Desde el sector aclararon que el valor de 10.000 pesos corresponde a cada tramo del viaje, mientras que hasta el momento no se informó oficialmente si regirá un esquema similar de taxis para el regreso ni cómo operarán los servicios de remises o plataformas como Uber durante el operativo.
Lectura rápida
¿Qué medida implementó la Municipalidad de Córdoba? Se implementó un operativo especial de transporte con un servicio de taxis a tarifa fija de 10.000 pesos por viaje.
¿Quién confirmó la medida? La medida fue confirmada por el sector de permisionarios de taxis.
¿Cuándo estará vigente el operativo? El operativo estará vigente desde las 18:00 del lunes hasta las 6:00 del martes.
¿Dónde se ubicarán los puntos de salida? Los puntos de salida estarán en Bulevar Concepción Arenal y Dinosaurio Mall.
¿Por qué se implementa este servicio especial? Se implementa debido a la histórica llegada del Papa a Córdoba.