Córdoba se prepara para la visita del papa León XIV: recorrido y recomendaciones

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) – El Gobierno de la provincia de Córdoba reveló el recorrido que realizará el papa León XIV durante su visita el próximo martes 10 de noviembre. Las autoridades advierten que, dado el alto número de asistentes proyectados, que oscila entre 500.000 y 1 millón de personas, es fundamental elegir con anticipación el lugar de participación y organizar el traslado con tiempo.

En la capital cordobesa, se establecerán cuatro puntos de encuentro con la comunidad: la misa en FAdeA, el trayecto del Papamóvil, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral. Exceptuando el trayecto del traslado, en los demás lugares habrá pantallas donde se podrá seguir la totalidad de la visita, desde la Santa Misa hasta su partida.

"Teniendo en cuenta las dificultades para trasladarse por la ciudad debido a la gran concurrencia de personas, desde el Arzobispado, el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba se aconseja elegir con tiempo una instancia de participación dentro de los cuatro puntos que visitará el Sumo Pontífice", comunicaron las autoridades.

La Santa Misa

La misa se llevará a cabo en la Fábrica Militar de Aviones (FAdeA), ubicada en Ruta 20 y Av. Circunvalación. Las puertas del recinto abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18:00 hs., momento en el cual comenzará la Vigilia Joven, que contará con la actuación de reconocidos artistas que acompañarán la espera del papa León XIV.

La Santa Misa comenzará el martes 10 a las 10:00 horas. En los momentos previos, el Sumo Pontífice recorrerá en Papamóvil el lugar, acercándose a cada asistente. FAdeA estará organizada en cuadrantes, cada uno equipado con pantallas de gran tamaño para seguir de cerca el encuentro.

Se anticipa la visita de aproximadamente 800.000 personas a este evento. Para asistir, se recomienda llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida, medicamentos (de ser necesarios) y tu DNI o pasaporte. También se permitirán bolsas de dormir para pasar la noche (no se autoriza el uso de carpas), reposeras y sillas plegables para hacer más amena la espera.

Es aconsejable llegar con tiempo. El sistema de estacionamiento y traslado a FAdeA está disponible en la página web elpapaencordoba.com.ar. Debido a la alta concentración de vehículos, se sugiere peregrinar hacia la Santa Misa con antelación.

Se informa que la salida del predio será gradual y que la desconcentración de los asistentes y el regreso a los puntos de origen pueden ser prolongados. Las pantallas ubicadas en el predio también transmitirán el recorrido del papa por los diferentes puntos de Córdoba.

Para acceder, se recomienda inscribirse. Toda la información y el enlace de inscripción se encuentran en la web elpapanecordoba.com.ar. Por la alta concurrencia, es posible que la señal de celular sea baja; en el mismo enlace se podrá descargar toda la información para disponer de ella sin necesidad de internet.

El Papamóvil

Después de la misa, que durará aproximadamente dos horas, el papa León se trasladará hasta Av. Colón esquina Santa Fe, donde comenzará su recorrido en Papamóvil. Continuará por Colón hasta Av. General Paz-Av. Vélez Sarsfield, y luego finalizará en Av. Hipólito Yrigoyen esquina Montevideo, donde se ubica el Arzobispado.

Durante todo el recorrido habrá acceso peatonal para estar cerca del Sumo Pontífice. El Papamóvil circulará a baja velocidad para garantizar el contacto con cada uno de los visitantes. Las avenidas estarán decoradas y habrá banderitas para los presentes.

Arzobispado

Al concluir el trayecto en Papamóvil, ingresará al Arzobispado. En algún momento de su estadía saldrá al balcón a saludar a los presentes que se ubicarán en la Av. Hipólito Yrigoyen, entre la calle Montevideo y la Plaza España, con un aforo estimado en 200.000 personas.

En toda la traza de la avenida habrá pantallas donde, desde la mañana, se podrá seguir la Santa Misa de FAdeA.

La Catedral

A las 15:15 hs. está programado un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas. Minutos antes, León se trasladará nuevamente en Papamóvil, esta vez desde el Arzobispado hasta la Av. Vélez Sarsfield, y luego por 27 de Abril.

Este encuentro será de carácter privado y se desarrollará en la explanada de la Catedral. El público podrá acompañar el encuentro de pie en la Plaza San Martín. Es el punto de menor aforo, donde se permitirá la presencia de aproximadamente 15.000 personas.

Agencia NA