Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.
El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 30 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5514, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Borracho)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5514, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).
1° 5514
2° 5397
3° 5913
4° 2039
5° 4492
6° 6695
7° 9342
8° 5507
9° 8171
10° 4967
11° 4571
12° 3513
13° 5059
14° 8325
15° 0634
16° 2126
17° 2229
18° 0962
19° 5559
20° 5736
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5514.
¿Qué significa el número 5514?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.