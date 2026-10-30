Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5514, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

1° 5514

2° 5397

3° 5913

4° 2039

5° 4492

6° 6695

7° 9342

8° 5507

9° 8171

10° 4967

11° 4571

12° 3513

13° 5059

14° 8325

15° 0634

16° 2126

17° 2229

18° 0962

19° 5559

20° 5736

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El viernes 30 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?

El número a la cabeza fue 5514.

¿Qué significa el número 5514?

Se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.