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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 30 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5514, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Borracho)'.

30/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5514, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

1° 5514
2° 5397
3° 5913
4° 2039
5° 4492
6° 6695
7° 9342
8° 5507
9° 8171
10° 4967
11° 4571
12° 3513
13° 5059
14° 8325
15° 0634
16° 2126
17° 2229
18° 0962
19° 5559
20° 5736

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5507 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5514.

¿Qué significa el número 5514?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Borracho).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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