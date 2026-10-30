Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 24°. La sensación térmica es de 25°, mientras que la humedad se encuentra en un 65%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para este viernes, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa que no superará los 3 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán variados. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 2 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 30°, también con posibilidad de lluvias. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 26°, con nubes dispersas.