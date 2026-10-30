"Golpe institucional": dura advertencia opositora tras el desbloqueo de la Legislatura cordobesa

Luego de más de un mes de inactividad en el recinto —provocada por cruces políticos y pedidos cruzados de licencias y renuncias entre legisladores—, la Legislatura de Córdoba volvió a sesionar. Para el legislador radical y vicepresidencia de la Unicameral, Óscar Saliba, la sesión significó el regreso temporario de la sensatez institucional tras semanas de tensión.

"Como digo, primó la cordura, porque si no, de lo contrario, vamos a seguir en esta novela de nunca acabar, de ir y vuelta y que la legislatura no sesiona", expresó Saliba a Cadena 3, al confirmar el pase a comisión del proyecto impulsado por el oficialismo contra la legisladora Ferrero.

El oficialismo dio un golpe institucional

Durante la entrevista, el debate escaló hacia la responsabilidad política de la parálisis. Ante el cuestionamiento sobre el rendimiento de la cámara y los costos que implica para el Estado mantener una estructura legislativa detenida, Saliba reconoció la gravedad de la situación, pero endilgó la responsabilidad directa al bloque oficialista por vaciar el recinto y retirar el quórum.

"No hay ningún tipo de duda de que el oficialismo bloqueó la legislatura y dio un golpe institucional en ese sentido [...] Tuvimos pliegos, por ejemplo, de jueces, de fiscales, que quedaron pendientes durante un mes", sentenció el dirigente radical.

Asimismo, al ser consultado sobre las escasas aprobaciones de la víspera —limitadas a modificaciones de radios urbanos y declaraciones institucionales menores tras dos meses sin debates en el recinto—, Saliba admitió que "puede ser medio poco", aunque confía en encauzar el rumbo institucional de cara a las semanas venideras.

Agenda caliente y la sombra del año electoral

Con el tramo final del año en curso y la inminente llegada del debate por el Presupuesto provincial, sumado a leyes clave como la de promoción industrial y iniciativas particulares de arraigo médico para el departamento General Roca, el tiempo apremia.

El vicepresidente de la cámara advirtió sobre el riesgo latente de que la parálisis se repita o se profundice ante el calendario electoral que se avecina: "Esperemos que el oficialismo tome las riendas realmente importantes de todo esto, de la legislatura de la provincia, que trabajemos y acordemos en las diferencias, ¿para qué? Para que no quede parada la legislatura el año que viene, porque es un año electoral".

Entrevista de Radioinforme 3.