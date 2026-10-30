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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 30 de octubre

Este viernes, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran cambios significativos, marcando diferencias entre el oficial, blue y otros tipos. Infórmate sobre los valores actuales.

30/10/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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El dólar oficial en Argentina se encuentra este viernes 30 de octubre a un precio de 1.510 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. Esta cotización es el resultado de la política cambiaria del gobierno y las regulaciones del Banco Central. Sin embargo, el panorama es más complejo cuando se suma el dólar blue, que se negocia a 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue refleja la continua incertidumbre económica en el país.

Además, el dólar mayorista se cotiza a 1.530 pesos en la compra y 1.539 pesos en la venta, siendo el tipo de cambio utilizado por grandes operaciones en el mercado. Por otro lado, el dólar bolsa, que se refiere a una operación mediante bonos en la bolsa, muestra una cotización en torno a los 1.557,80 pesos para la compra y 1.568,80 pesos para la venta.

Otro concepto importante para los inversores es el Contado con Liquidación (CCL), que está actualmente en 1.649,80 pesos para la compra y 1.650,30 pesos para la venta. El CCL permite a quienes compran activos en el país y los liquidan en el exterior, acceder a un tipo de cambio que puede ser más ventajoso o desfavorable dependiendo de la situación del mercado.

La cripto, otra forma de cambiar pesos por dólares, muestra un valor de 1.641,83 pesos en la compra y 1.643,99 pesos en la venta. Estas cotizaciones, influenciadas por la oferta y la demanda, representan un fenómeno creciente en la economía argentina.

Incluso las compras al exterior con tarjeta hoy tienen un costo elevado, rondando los 1.963 pesos para la compra y llegando a 2.028 pesos en la venta. Este tipo de cambio, más alto que el oficial, refleja la carga impositiva que recae en estas transacciones.

Los precios del dólar en Argentina responden a múltiples factores: la inflación, las expectativas sobre la gestión económica del país, la demanda por divisas y las medidas que adopta el gobierno. La situación actual de incertidumbre y la falta de confianza en el sistema financiero han generado una brecha del tipo de cambio mucho más amplia que en años anteriores.

Es esencial para los consumidores y ahorristas mantenerse informados sobre los cambios en las cotizaciones del dólar, ya que estas pueden afectar directamente su capacidad de compra, sus ahorros y sus inversiones. Los precios del dólar son un termómetro del clima económico: observar las fluctuaciones puede brindar pistas sobre la salud económica del país en el corto y largo plazo.

Lectura rápida

¿Qué tipo de dólar se encuentra en cotización hoy?
Las cotizaciones principales son el dólar oficial, blue, mayorista, CCL, y cripto.

¿Cuánto está el dólar blue?
El dólar blue se encuentra a 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta.

¿Qué factores afectan las cotizaciones del dólar?
La inflación, la demanda de dólares, y las decisiones del gobierno influyen en su comportamiento.

¿Cómo impacta el tipo de cambio en las compras?
Las diferencias en el tipo de cambio afectan el costo de productos importados y servicios al exterior.

¿Por qué es importante seguir el dólar?
Las fluctuaciones del dólar impactan directamente en la economía y los ahorros de los argentinos.

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