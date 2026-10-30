Alejandro Ros presenta un libro que resume su trayectoria de 30 años en diseño gráfico

FOTO: Alejandro Ros, uno de los artistas gráficos más emblemáticos del rock nacional de las últimas décadas

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - El diseñador argentino Alejandro Ros, reconocido por sus icónicas portadas en el ámbito del rock nacional y su influencia en la identidad visual de los medios gráficos en las últimas décadas, lanza Gráfica, un libro que compila más de 30 años de su carrera en la música, el periodismo y las artes visuales.

Esta publicación incluye una cuidada selección de portadas de discos, afiches, proyectos editoriales e instalaciones que permiten reconstruir el universo creativo de uno de los referentes más destacados del diseño gráfico argentino contemporáneo.

Nacido en Tucumán en 1964 y graduado de la primera promoción de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ros ha desarrollado una estética que ha dejado una marca indeleble en las producciones de artistas como Soda Stereo, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Babasónicos, Divididos, Miranda!, Juana Molina y Mercedes Sosa, entre otros.

Su labor se extiende también a reconocidas figuras como Vicentico, Daniel Melero, Julieta Venegas, Javiera Mena, Melingo y Leo García, además de publicaciones de Página/12, incluyendo suplementos como Radar, Las 12 y Soy.

El libro incluye contribuciones de personalidades que han estado vinculadas a su trayectoria, tales como Juan Forn, Sandra Russo, Marta Dillon, Maitena, Pablo Schanton, Juana Molina, Fito Páez, Adrián Dárgelos, Ricardo Mollo, Lucrecia Martel, Albertina Carri y Alan Pauls, entre otros.

Una de las características más innovadoras de esta obra es su tapa interactiva, que invita a los lectores a intervenirla de una manera sencilla: colocando un objeto sobre un cuadrado, retirándolo tras unos momentos y apagando la luz, lo que permite que la superficie conserve temporalmente la silueta luminosa del elemento utilizado.

Con esta propuesta, Gráfica no solo compila una parte significativa de la historia visual de la cultura argentina reciente, sino que también permite explorar el diseño como una herramienta de interpretación artística, comunicación y experimentación.