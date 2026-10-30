Ricardo Sued presenta "El Otro": un viaje literario en la Feria del Libro de Córdoba

FOTO: El dramaturgo Ricardo Sued lanza su nuevo libro 'El Otro' en la Feria del Libro de Córdoba

El dramaturgo Ricardo Sued presenta su nuevo libro titulado 'El Otro' en el marco de la Feria del Libro de Córdoba, un evento que se lleva a cabo en la Plaza de la Intendencia. Esta obra cuenta con casi 900 páginas y reúne la producción del artista tras la pandemia.

Ricardo Sued en diálogo con Cadena 3 explicó que no había tenido anteriormente el deseo de hacer un libro. "Simplemente yo escribía todos los días, luego amigos me decían: '¿por qué no hacer un libro?'. Pasaron los años, y un día dije: '¿por qué no hacer un libro?'".

El autor también menciona que el libro tiene el título 'El Otro' porque está "dedicado a toda esta gente que me inspiró y que el libro está por ellos".

La presentación del libro, programada para el próximo domingo, contará con la participación de 35 artistas destacados como Paola Bernal, Horacio Sosa, Marisa Alonso y un grupo de bailarines del grupo Desafiarte. Sued señaló que se sintió inspirado por más de 200 personas que intervinieron en el proyecto.

En cuanto a su experiencia con el teatro, Sued recordó que surgió la idea del teatro a ciegas tras conocer grupos de meditadores que trabajaban en la oscuridad. "A través de esto, digo, ¿por qué no incorporar la oscuridad al teatro?". Esta innovación tuvo un gran impacto y se expandió a nivel internacional.

El autor reflexionó sobre la atención del público en la actualidad y mencionó que "detener esta velocidad no es fácil". Sin embargo, destacó que "en la oscuridad se detiene, porque al quedarte sin punto de referencia, tu mirada se dirige hacia tu interior".

Finalmente, Sued leerá un poema del libro, el cual también es el título de la obra: "El Otro no es ni espanto, ni maldad. El Otro solo es inmensidad". Este extracto refleja la conexión personal y emocional que plantea el autor con su trabajo.

Entrevista de "Amamos Argentina"