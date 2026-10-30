La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

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El sorteo número 41396 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5841, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cuchillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5841

2° 4367

3° 9127

4° 4962

5° 5578

6° 5420

7° 3102

8° 8774

9° 3456

10° 7563

11° 9163

12° 2554

13° 4474

14° 8771

15° 0276

16° 3255

17° 0544

18° 0018

19° 2584

20° 7920