La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.
El sorteo número 41396 de La Previa se realizó el viernes 30 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5841, correspondiente a "A primera (El Cuchillo)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41396 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5841, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cuchillo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5841
2° 4367
3° 9127
4° 4962
5° 5578
6° 5420
7° 3102
8° 8774
9° 3456
10° 7563
11° 9163
12° 2554
13° 4474
14° 8771
15° 0276
16° 3255
17° 0544
18° 0018
19° 2584
20° 7920
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41396 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5841.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Cuchillo).
¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos números ganadores son 4367, 9127 y 4962.