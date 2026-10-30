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La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

El sorteo número 41396 de La Previa se realizó el viernes 30 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5841, correspondiente a "A primera (El Cuchillo)". Conocé todos los resultados.

30/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41396 de LA PREVIA se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 5841, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cuchillo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5841
2° 4367
3° 9127
4° 4962
5° 5578
6° 5420
7° 3102
8° 8774
9° 3456
10° 7563
11° 9163
12° 2554
13° 4474
14° 8771
15° 0276
16° 3255
17° 0544
18° 0018
19° 2584
20° 7920

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41396 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5841.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (El Cuchillo).

¿Cuáles son algunos de los otros números ganadores?
Algunos números ganadores son 4367, 9127 y 4962.

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