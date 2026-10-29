BYD llegó a Río Cuarto con toda su gama de vehículos de nuevas energías

BYD (Build Your Dreams), líder global en vehículos de nuevas energías, llegará a Río Cuarto los días 30 y 31 de octubre con una experiencia de pruebas de manejo en Portal Río Cuarto. Junto a Autocity, la compañía presentará los ocho modelos que integran su gama en Argentina, compuesta por vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

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Durante ambas jornadas, los visitantes podrán conocer los vehívulos y conducirlos en recorridos urbanos diseñados para experimentar su desempeño, tecnología y confort en condiciones reales de uso. Especialistas de BYD y Autocity acompañarán cada prueba y brindarán asesoramiento sobre las características, el equipamiento y las tecnologías de propulsión de cada modelo.



“Córdoba es una provincia clave para el desarrollo federal de BYD, y llegar a Río Cuarto nos permite estar más cerca de nuevos clientes del sur provincial. Queremos que quienes nos visiten puedan conocer nuestros vehículos, realizar pruebas de manejo y experimentar de primera mano los beneficios de las tecnologías de nuevas energías que ofrece BYD. Para nosotros, el desarrollo federal significa llevar esa experiencia a más ciudades del país, con una red cercana y enfocada en las necesidades de cada cliente. La confianza de los más de 13.000 clientes que ya eligieron BYD nos impulsa a continuar por este camino”, señaló Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina.

La experiencia permitirá conocer y probar los ocho modelos que integran el portfolio de BYD en Argentina. La propuesta incluye dos vehículos 100% eléctricos: DOLPHIN MINI, el eléctrico más vendido del país, y el SUV YUAN PRO; y seis híbridos enchufables con tecnología Super Hybrid: los SUV SONG PRO DM-i, ATTO 2 DM-i, SEAL U DM-i y el recientemente lanzado Ti7 DM-p, el sedán SEAL 5 DM-i y la pick-up SHARK DMO.

Además, los visitantes podrán conocer de cerca dos de los vehículos más innovadores del portfolio global de BYD: YANGWANG U8, un SUV todoterreno de lujo, y YANGWANG U9, un superdeportivo 100% eléctrico. Ambos estarán en exhibición como muestra del desarrollo tecnológico y las capacidades de innovación de la compañía.

“La muy buena recepción que BYD ya tiene en Córdoba demuestra el creciente interés por sus vehículos y tecnologías de nuevas energías. Esta actividad nos permite acercar esa experiencia a Río Cuarto y generar un contacto directo con los clientes, para que puedan conocer la gama, recibir asesoramiento y realizar pruebas de manejo. Desde Autocity queremos acompañar este crecimiento con la cercanía y el conocimiento del mercado local que nos caracterizan”, señaló Agustín Bas, gerente Comercial de Autocity.

La llegada de BYD a Río Cuarto acompaña el crecimiento de la marca en Argentina, donde ya superó los 13.000 clientes y cuenta con más de 20 puntos de venta oficiales y 13 talleres certificados. Junto a sus socios comerciales, la compañía continúa ampliando su presencia en distintas regiones del país para fortalecer su red de ventas y posventa, acercando las tecnologías de nuevas energías a más consumidores. En este marco de expansión, la marca sumará próximamente un nuevo showroom en la ciudad de la mano de Autocity, consolidando su apuesta por la región.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo