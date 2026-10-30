Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco: el BCRA dio la aprobación técnica a la licencia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para transformarse en banco. Así lo confirmó el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, durante el Argentina Fintech Forum 2026.

“En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso”, explicó Curutchet, quien también es director del BCRA.

El trámite todavía requiere la aprobación definitiva del Directorio del Banco Central. Curutchet había anticipado semanas atrás que esa decisión llegaría antes de fin de año, al igual que ocurrió con Revolut, el banco digital europeo que recibió su licencia el mes pasado y planea operar en 2027.

Qué cambia si se convierte en banco

La transformación de Mercado Pago —hoy una billetera virtual o proveedor de servicios de pago (PSP)— en entidad bancaria implicaría un cambio profundo en el sistema financiero argentino.

Las más de 20 millones de cuentas de la empresa (según estimaciones del mercado) dejarían de ser CVU para convertirse en CBU. Eso le permitiría:

• Acreditar sueldos, una operación hoy reservada exclusivamente a los bancos.

• Captar depósitos a plazo fijo.

• Realizar intermediación financiera plena (prestar con fondos de terceros).

Hasta ahora, como PSP, Mercado Pago solo puede prestar fondos propios. Los bancos tradicionales vienen reclamando desde hace años que la empresa de Marcos Galperin cumpla con las mismas obligaciones regulatorias que ellos.

Impacto en el sistema

Cada cuenta sueldo que Mercado Pago capture representará una pérdida de fondeo sin costo para la banca tradicional. Al mismo tiempo, la licencia le abriría la puerta a expandir de manera significativa su negocio de préstamos, inversiones, tarjetas y seguros.

En el BCRA existen algunas reservas. Fuentes al tanto del trámite señalaron que el plan de negocios presentado por la empresa es “muy conservador”, algo que no termina de coincidir con el historial competitivo de Mercado Libre y Mercado Pago. También hay preocupación por el riesgo de que problemas en un segmento del negocio se trasladen a otros.

No se descarta que la aprobación final venga acompañada de condicionamientos para evitar distorsiones en el sistema.

Un sector en movimiento

Curutchet destacó el dinamismo del mercado argentino: “Mientras en todo el mundo se habla de consolidación en los sistemas financieros, en la Argentina aparecen nuevos jugadores”.

La decisión del Directorio del BCRA será el paso definitivo para que Mercado Pago deje de ser solo la billetera más grande del país y se convierta en un banco de pleno derecho.