Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- Este viernes 30 de octubre, el icónico Diego Armando Maradona celebraría su 66° aniversario, y su figura sigue estrechamente vinculada a momentos cruciales en la historia del fútbol. Desde su consagración con la Selección argentina en México 1986 hasta sus logros con Boca Juniors y el Napoli italiano, su legado perdura.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Maradona debutó en Primera División con Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, cuando apenas contaba con 15 años. Su destreza para eludir rivales, la precisión de su zurda y su capacidad para desestabilizar en espacios reducidos lo convirtieron rápidamente en una de las mayores promesas del fútbol argentino.

En 1981, se unió a Boca y conquistó el Torneo Metropolitano de ese año. Luego continuó su carrera en el Barcelona de España, donde se alzó con la Copa del Rey, la Supercopa española y la Copa de la Liga, antes de trasladarse al Napoli en 1984.

En Italia, alcanzó su máxima consagración a nivel de clubes, ganando dos títulos de Serie A en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia, la Copa de la UEFA y la Supercopa italiana. Su influencia lo convirtió en un emblema de la ciudad y marcó una etapa histórica para el club.

Con la Selección argentina, su nombre se asocia a la victoria en el Mundial de México 1986, donde, como capitán y figura principal del equipo dirigido por Carlos Bilardo, guió al seleccionado hacia su segundo título mundial. En los memorables cuartos de final de ese torneo contra Inglaterra, anotó dos goles que han trascendido generaciones: la famosa "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Cuatro años más tarde, Maradona lideró nuevamente a Argentina hacia la final del Mundial de Italia 1990, donde el equipo cayó 1-0 ante Alemania Federal. Su última participación en un Mundial fue en Estados Unidos 1994, donde jugó dos partidos antes de ser descalificado tras un control antidopaje positivo.

Posteriormente, tuvo pasos por Sevilla y Newell's Old Boys, regresando a Boca en 1995, donde disputó su último encuentro profesional el 25 de octubre de 1997, frente a River Plate.

Más adelante, inició su carrera como director técnico, que incluyó la conducción de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su legado sigue presente en la memoria del fútbol argentino y mundial. En este día, al conmemorar su 66° cumpleaños, su trayectoria vuelve a iluminar una carrera que dejó una huella imborrable, marcada por la conquista de México 1986 y sus títulos con el Napoli.