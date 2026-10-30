Prorrogaron la prisión preventiva de los acusados por el crimen del policía en Carcarañá

El juez de primera instancia Lanfranco Parí dispuso la prórroga de la prisión preventiva efectiva de los dos acusados por otros seis meses, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada el jueves 29 de octubre en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez. Ambos están imputados por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra un integrante de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones.

El hecho ocurrió el 28 de junio de 2026, alrededor de las 17.30, en el predio del Club Atlético Carcarañá, ubicado en la intersección de la ruta nacional 9 y calle Abrate. Los incidentes se produjeron luego de la final de la Liga Cañadense que disputaron el equipo local y Sportivo Las Parejas, cuando la Policía realizaba tareas de seguridad tras la desconcentración del público visitante.

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Según la acusación fiscal, un grupo de entre 15 y 20 simpatizantes locales comenzó a atacar a los efectivos que se encontraban en el sector de estacionamiento con piedras, gomeras y otros elementos contundentes. La situación se agravó cuando más hinchas saltaron el tejido perimetral de las tribunas y rodearon a los policías en la zona de mesas y parrilleros, generando una nueva agresión y una marcada superioridad numérica.

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En ese contexto, el oficial Eduardo López, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, fue atacado con una barra de hierro de aproximadamente 49 centímetros de largo. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, J. Z. le clavó el elemento en el lateral izquierdo del cráneo desde atrás, mientras que A. A. lo empujó hacia el interior de la cabeza para profundizar la lesión. El efectivo cayó al suelo y comenzó a convulsionar.

López fue trasladado inicialmente al Hospital Carlos Goytía de Carcarañá y luego derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario. Pese a la atención médica recibida, falleció el 29 de junio a las 13. La Fiscalía, a cargo de Juan Pablo Baños, atribuyó a los dos acusados participación como coautores del homicidio. Con la decisión judicial de este jueves, ambos continuarán detenidos mientras avanza el proceso penal.